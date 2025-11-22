Il Club Tenco ricorda Ornella Vanoni

Share

Locandina Storica 1981 – Club Tenco

🔊 Clicca per ascoltare

Con profonda commozione e sincera gratitudine, tutto il Club Tenco si unisce nel ricordare Ornella Vanoni, figura imprescindibile della musica italiana, interprete raffinata e libera, voce capace di attraversare epoche, stili e generazioni con un’eleganza che rimarrà per sempre nella storia della canzone d’autore.

Per il nostro Club, Ornella non è stata soltanto un’artista di straordinario talento: è stata una presenza viva, un riferimento, una compagna di viaggio. Il suo rapporto con il Tenco è stato intenso, affettuoso, ricco di momenti che custodiamo con orgoglio.

Nel 1981, Ornella fu la prima donna nella storia a ricevere il Premio Tenco: un riconoscimento che non celebrò solo una carriera già luminosa, ma sancì simbolicamente l’importanza e la forza delle voci femminili nella canzone d’autore. Tornò poi al Tenco per ricevere, nel 1984, una Targa Tenco, segno ulteriore del suo costante rinnovarsi e della capacità rara di dare anima a ogni brano che interpretava.

Nel 2022 abbiamo voluto dedicarle un Premio Tenco Speciale, creato appositamente per onorare la sua unicità: un omaggio alla sua eleganza interpretativa, al suo percorso sempre in evoluzione, alla sua libertà artistica e personale. Quel momento rimane per noi un ricordo prezioso, la testimonianza del profondo legame tra Ornella e il nostro Club.

Oggi, di fronte alla sua scomparsa, sentiamo il peso di una perdita che tocca non solo il mondo della musica, ma tutti coloro che, come noi, credono nella canzone come forma d’arte, come linguaggio, come emozione condivisa. Ornella è stata una voce che ha saputo raccontare la fragilità e la forza dell’essere umano, una personalità capace di portare sul palco ironia, verità, misura e istinto. Una donna che non ha mai rinunciato alla propria autenticità.

Tutto il Club Tenco si stringe attorno ai suoi familiari, agli amici e a chi l’ha amata.

La sua voce continuerà a risuonare nel nostro lavoro, nelle nostre rassegne, nella nostra memoria collettiva. Rimarrà parte della nostra storia, come lo è di quella della musica italiana.

Grazie, Ornella.

Per le canzoni, per il coraggio, per lo stile, per il cammino che abbiamo condiviso.

Il Club Tenco

Amilcare Rambaldi e Ornella Vanoni 1981 – archivio club tenco

Amilcare Rambaldi e Ornella Vanoni 1981 – archivio club tenco

Comunicato stampa S. Testori – Parole e Dintorni