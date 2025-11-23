MICHAEL ROTHER live in Italia da giovedì 27

Share

Michael Rother è un protagonista assoluto della storia della musica elettronica e del krautrock, un artista che ha letteralmente inventato un suono negli anni ’70, un linguaggio musicale visionario che avrebbe aperto la strada alla new wave e che continua, ancora oggi, a influenzare profondamente la musica contemporanea, con o senza derive nostalgiche.

Il grande musicista torna in Italia dopo molti anni per tre imperdibili date dal vivo: il 27 novembre a Roma (Auditorium Parco della Musica), il 28 novembre a Rezzato, Brescia (Teatro CTM), il 29 novembre a Genova (Teatro Verdi). I biglietti sono in prevendita su www.ticketone.it e www.vivaticket.it

Polistrumentista classe 1950, Michael Rother vanta un curriculum impressionante: ha iniziato il suo percorso nei Kraftwerk (1971), è stato co-fondatore dei NEU!, band simbolo del krautrock, e ha dato vita agli Harmonia insieme a Hans-Joachim Roedelius e Dieter Moebius dei Cluster.

È stato un pioniere il cui nome è scolpito con tratti indelebili nella memoria collettiva della musica elettronica e del krautrock. Tra i molti artisti che si sono ispirati alla sua opera ci sono nomi come David Bowie, Brian Eno, U2, Radiohead, Iggy Pop, Primal Scream, Sonic Youth, Stereolab, DEVO. Anche le sue collaborazioni parlano da sole: Paul Weller, Iggy Pop, Brian Eno, Red Hot Chili Peppers, Yann Tiersen, John Frusciante, Stephen Morris (New Order/Joy Division), Steve Shelley e Thurston Moore (Sonic Youth), Dieter Moebius.

Il live toccherà tutte le fasi della sua carriera, includendo brani dei NEU!, degli Harmonia e delle sue opere da solista. Sul palco con Michael Rother alle chitarre e all’elettronica: Hans Lampe (La Düsseldorf) alla batteria, Franz Bargmann (ex Camera) alla chitarra e Vittoria Maccabruni all’elettronica e voce.

L’imperdibile tour sarà un’occasione per rivivere il sound che ha profondamente influenzato una generazione di musicisti, un viaggio sonoro senza confini, in un omnibus fatto di sensazioni e vibrazioni in grado di attraversare lo spazio e il tempo.

27 Novembre 2025 – ROMA Auditorium Parco della Musica

Prevendite https://www.ticketone.it/search/?affiliate=ITT&searchterm=rother

28 Novembre 2025 – REZZATO (Brescia) Teatro CTM

Prevendite https://www.ticketone.it/search/?affiliate=ITT&searchterm=rother

29 Novembre 2025 – GENOVA Teatro Verdi

Prevendite https://www.ticketone.it/search/?affiliate=ITT&searchterm=rother

Comunicato stampa D.Mignardi