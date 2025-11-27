Venerus con “Sentire” in collaborazione con Angelina Mango

Share

“Sentire” è il nuovo singolo di Venerus, in collaborazione con Angelina Mango, in uscita venerdì 28 novembre su tutte le piattaforme digitali per Emi Records / Universal Music Italia.

Una traccia sospesa e delicata, che si inserisce nel mosaico sonoro del nuovo album “Speriamo”, ampliandone l’immaginario e unendo due tra le penne più innovative ed emotive della scena italiana contemporanea.

Con “Sentire”, Venerus torna ad abitare quello spazio fragile in cui la musica diventa domanda, apertura, movimento interiore. Il brano racchiude molte delle riflessioni che attraversano “Speriamo”, un disco nato dopo due anni e mezzo di ricerche, tentativi, trasformazioni, mesi in cui versi scomposti venivano costantemente rimessi al loro posto per trovare una nuova forma.

Nel dialogo tra Venerus e Angelina Mango, “Sentire” diventa un piccolo rito condiviso: una meditazione a due voci, un’intuizione che ritorna, un filo invisibile che lega chi ascolta al centro emotivo del nuovo viaggio musicale di Venerus.

«Con Angelina, Filippo Cimatti e Cleopatria abbiamo scritto questa canzone che parla dell’esperienza più primitiva dell’essere umano: la sensazione di vuoto di fronte all’esistenza. “Sentire” nasce dal silenzio: dall’ascolto del fruscio del tempo che scorre sotto i piedi, da quella sensazione di trovarsi su un tappeto che ci trascina avanti mentre tutto cambia. La storia procede, forse si ripete, e le domande sembrano moltiplicarsi senza trovare risposte. La solitudine cresce insieme all’universo. E noi siamo ancora qui, in bilico, di fronte all’enigma dell’esistenza » (Venerus)

La traccia fa parte di “Speriamo”, il nuovo album di VENERUS, pubblicato venerdì 7 novembre 2025 che prende il titolo da una parola semplice e potentissima, l’espressione che meglio racconta il tempo in cui viviamo: basta ascoltare le conversazioni per strada, la voce dei commentatori in radio o il linguaggio quotidiano per riconoscere dentro a questo termine un profondo desiderio collettivo di fiducia e abbandono al destino.

Il progetto nasce il giorno dopo la consegna de Il Segreto e si conclude appena poche settimane fa, al termine di un percorso che ha attraversato paesaggi emotivi e creativi diversi, tenuti insieme dal metodo del produttore e co-compositore Filippo Cimatti, dalla sensibilità lirica e artistica di Andrea Cleopatria, che ha scritto parte dei testi e realizzato il quadro a olio della copertina e da una profonda fede nella musica e nell’arte.

Speriamo è un disco che ha vissuto innumerevoli trasformazioni prima di trovare la sua forma definitiva. Figlio delle esperienze passate ma proiettato verso nuove profondità, rappresenta per Venerus la volontà di spingersi oltre i confini di genere, scalando tutte le sfumature della propria identità artistica.

Mancano pochi giorni al debutto di “Speriamo – Lo Spettacolo”, un evento teatrale che porta sul palco il mondo del nuovo album Speriamo. Non un concerto tradizionale ma un’esperienza immersiva che unisce musica, narrazione e performance per raccontare il processo creativo e l’anima del disco, invitando il pubblico ad andare oltre le parole e i suoni.

Lo spettacolo farà tappa in sei città italiane:

27 novembre – Lumiere, Pisa;

29 novembre – Auditorium San Fedele, Milano;

30 novembre – Teatro Bolivar, Napoli;

01 dicembre – Angelo Mai, Roma;

04 dicembre – Teatro San Marco, Trento;

05 dicembre – Teatro Verdi, Genova.

Andrea Venerus (1992), originario di San Siro, Milano, a 18 anni si trasferisce a Londra dove per 5 anni approfondisce le sue conoscenze musicali e comincia a lavorare a progetti personali, venendo a contatto con le scene musicali di Brixton e di Notting Hill. Successivamente l’artista registra un disco a Roma e, rimasto affascinato dalle atmosfere della città, vi si trasferisce. Oggi Venerus vive a Milano, dove nel 2018 lancia il suo primo progetto discografico, l’EP “A che punto è la notte” pubblicato da Asian Fake e subito acclamato da critica e pubblico. Quest’ultimo ha sancito l’esordio dell’artista regalandogli diversi sold out nel primo tour di date. La successiva collaborazione con il rapper Gemitaiz nel brano “Senza di me” (feat. Venerus, Franco126), presente all’interno del mixtape QVC8 e a cui il giovane artista presta penna e voce, è stata certificata triplo platino e ha raggiunto i 100milioni di ascolti su Spotify. Nel 2021 pubblica “Magica Musica”, il suo primo album, certificato disco d’oro; mentre nel dicembre 2021 esce “Magica Musica Tour 2021” il disco live che raccoglie i brani nell’arrangiamento presentato lungo tutto il tour dell’estate 2021, portato anche in alcuni dei più importanti festival italiani. Il 16 dicembre 2022 esce “Resta qui”, che anticipa il suo nuovo album “Il Segreto”, pubblicato nel 2023, a cui è seguito il TOUR SEGRETO 2023, la tournée estiva nei principali festival italiani. A novembre e dicembre 2023 torna finalmente alla sua amata dimensione live, per la prima volta nei club, con il “‘18-’23 Club Tour”, concluso con uno splendido Fabrique SOLD OUT.

Nel 2024 è curatore speciale alla direzione artistica della Milano Music Week, dove presenta “Vpenso. Curated by Venerus” presso il DOTS, una serata dedicata all’arte del suono, dove musica, performance e ricerca si intrecciano in un viaggio sensoriale unico. Nel 2025 torna con i brani “Ti Penso” e “Felini” con Marco Castello, seguiti dall’annuncio del suo nuovo album “Speriamo”, in uscita venerdì 7 novembre per Asian Fake / Emi Record

Filippo Cimatti e’ un produttore, compositore e ingegnere del suono nato a Pavullo nel Frignano nel 1991 e oggi di base a Milano. Dopo gli studi in Inghilterra si trasferisce a Londra, dove inizia a lavorare con vari artisti. Nel 2014 co-fonda Bones UK, progetto che lo porta a Los Angeles, al disco Loud Hailer con Jeff Beck ed a una nomination ai Grammy Awards 2020 con “Pretty Waste”. Negli anni a Los Angeles approfondisce la scrittura grazie alla guida di Steve Lindsey e realizza con Rosie Oddie i progetti Quality Drugs per Extreme Music di Hans Zimmer, la cui musica appare in numerosi film e serie TV. Parallelamente lavora come mix e mastering engineer per artisti di tutto il mondo, fra cui Roger Taylor, Ketama126 e Venerus. Rientrato in Italia, sviluppa con Venerus un percorso musicale sia dal vivo che in studio, producendo gli album Il Segreto e Speriamo.

Comunicato stampa Universal Music