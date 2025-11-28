Nomine/UNICEF Italia: Lorenzo Zurino entra nel Consiglio Direttivo

Share

L’imprenditore Lorenzo Zurino entra a far parte del Consiglio Direttivo dell’UNICEF Italia: la notizia è stata data in occasione della VII edizione degli Stati Generali dell’Export, evento organizzato a Roma dallo stesso Zurino.

“Auguriamo a Lorenzo Zurino un buon lavoro, lo ringrazio per la sua disponibilità e il suo entusiasmo. Il prossimo anno celebreremo 80 anni di attività dell’UNICEF, ma il percorso che abbiamo davanti è piena di sfide, in un momento particolarmente difficile per l’infanzia: secondo gli ultimi dati disponibili, oltre il 19% dei bambini nel mondo vive in condizioni di estrema povertà monetaria, sopravvivendo con meno di 3 dollari al giorno”, ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia.

“L’orgoglio con cui accolgo questo ruolo nasce anche dal mio essere papà. Il compito di un genitore contiene in sé diversi e preziosi significati: tra questi, il riconoscere ogni giorno il valore della fragilità e sentire la responsabilità di proteggerla. Entro in UNICEF Italia con la consapevolezza che ogni scelta pesa, ogni parola educa, ogni gesto protegge”, ha ricordato Lorenzo Zurino.

BIO – Lorenzo Zurino, imprenditore campano ha svolto numerose attività con diversi incarichi. Tra queste: è ìl fondatore e CEO di THE ONE COMPANY, tra le prime aziende italiane specializzate nell’internazionalizzazione delle imprese. Attualmente ricopre il ruolo di Presidente del Comitato Organizzatore dello IEF – Italian Export Forum (I.E.F.) e di Chairman di Virgo Holding srl.

Comunicato stampa UNICEF