UMBERTO TOZZI: in digitale, doppio CD e Vinile in Special Deluxe Box “L’ULTIMA NOTTE ROSA Live”

In attesa dei 12 concerti evento in Italia e in Europa del tour “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW, date che segnano l’addio alle scene live di UMBERTO TOZZI, il nuovo progetto discografico “L’ULTIMA NOTTE ROSA LIVE” – che contiene featuring d’eccezione con Laura Pausini, Raf, Marco Masini, HAUSER e i The Kolors – è disponibile in digitale e Doppio CD e dal 12 dicembre in Doppio Vinile colorato e nello Special Deluxe Box in edizione limitata con Doppio Vinile Colorato, T-shirt, Plettro autografato e Spilla.

Il doppio album live è formato da 21 performance del tour mondiale “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR” riarrangiate con una grande orchestra e prodotte da Gianluca Tozzi (Momy Records), Ferdinando Salzano (fondatore Friends & Partners) e Milo Fantini (Concerto Music), e da 5 brani inediti , prodotti da Gianluca Tozzi per Momy Records e da Bruno Carlo Oggioni per Art & Music Recording Studios.

«Questo progetto discografico rappresenta per me un’istantanea preziosa che voglio condividere con il mio pubblico – racconta Umberto Tozzi – È il riflesso di tutto ciò che abbiamo vissuto e stiamo vivendo insieme durante questo ultimo tour mondiale. Un viaggio fatto di emozioni, di incontri, di palchi indimenticabili in Italia e nel resto del mondo, questo doppio album vorrei che custodisse e restituisse questa magia».

I brani dal vivo del doppio album, che saranno capaci di far rivivere le emozioni dei concerti straordinari che hanno portato Umberto Tozzi davanti alle platee di quattro continenti, rappresentano il best of di quanto registrato durante la tournée mondiale. Saranno presenti nella tracklist “Ti amo” con Laura Pausini, “Si può dare di più” con Laura Pausini e Raf, “Self Control” e“Gente di Mare” con Raf, “T’innamorerai” e “Gli innamorati” con Marco Masini, “Tu” con The Kolors e “Donna amante mia” con HAUSER.

Un viaggio in musica attraverso luoghi straordinari come Le Terme di Caracalla a Roma, trionfale debutto del tour, Piazza San Marco a Venezia, La Forest National di Bruxelles, l’Unipol Forum di Milano, L’Inalpi Arena di Torino, città d’origine di Umberto e l’Arena di Verona.

Proprio nella magia dell’anfiteatro veronese sono state registrate 8 canzoni de “L’ULTIMA NOTTE ROSA LIVE”, che includono gli special guest che si sono esibiti con Umberto Tozzi durante LA GRANDE FESTA de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR”.

Tra i 5 brani inediti di questo progetto discografico “Vento d’aprile”, presentato ufficialmente sul palco dell’Arena di Verona è dedicato a Elisa, bambina venuta a mancare nel 2020 per una rara forma di leucemia. I proventi dello streaming di questa canzone saranno devoluti in favore alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Umberto Tozzi conferma in questo modo il suo sostegno a favore della ricerca su questa malattia, una causa a cui tiene profondamente e che lo vede in prima linea: lo speciale appuntamento all’Arena di Verona, è stato uno degli eventi più attesi del sessantesimo anniversario di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

In sei decenni Fondazione AIRC ha destinato circa 2,5 miliardi di euro alla migliore ricerca oncologica indipendente nel nostro paese con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in cure efficaci.

Oltre “Vento d’aprile”, gli altri 4 brani inediti sono: “Io e te nell’infinito”, “Eroi”, “Inevitabilmente”e“Un tricheco al sole”.

