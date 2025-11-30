“Pallino e Mimì e altri racconti di Natale” di Luigi Pirandello

Con la prefazione speciale di Momo&Kika

SBS Edizioni annuncia il lancio di Pallino e Mimì e altri racconti di Natale, una raffinata selezione di racconti pirandelliani dedicati agli animali, alla memoria e alla magia delle feste. Una proposta editoriale pensata per avvicinare i lettori di tutte le età – in particolare i più giovani – alla lingua e alla sensibilità di Pirandello, attraverso un’edizione che esce dall’ambito scolastico e restituisce al grande autore una dimensione più intima, emotiva e accessibile.

A rendere questa pubblicazione ancora più speciale è la prefazione firmata da Momo&Kika, coppia di influencer amatissimi per la loro semplicità, autenticità e capacità di raccontare la quotidianità insieme ai loro cani. La loro voce, calda e genuina, guida il lettore in un ricordo familiare che diventa ponte ideale tra il Natale contemporaneo e le atmosfere delicate dei racconti pirandelliani.

La scelta di affidare l’introduzione a due figure così seguite nasce dalla volontà di offrire un’esperienza nuova e coinvolgente, capace di parlare anche a chi si avvicina alla lettura attraverso i social o l’amore per gli animali. Una prospettiva moderna che accompagna il lettore a scoprire – o riscoprire – la profondità narrativa di Pirandello in un contesto emozionale e immediato.

Pallino e Mimì e altri racconti di Natale raccoglie quattro racconti che esplorano, con delicatezza e ironia, il legame tra esseri umani e animali, restituendo un Natale fatto di piccole gioie, nostalgie, incontri e affetti. Una lettura perfetta per le feste, capace di emozionare e far riflettere, mantenendo intatto il fascino della scrittura pirandelliana.

Il volume sarà presentato in anteprima alla fiera Più Libri Più Liberi 2025, presso lo stand G05 di SBS Edizioni venerdì 5 dicembre, dalle 14.30, alla Sala Nettuno. L’ingresso è libero sino a esaurimento posti.

Insieme a Pallino e Mimì altri 9 libri e autori: Eugenio Alaio, Barbara Fabrizio, Aurora Chiusoli, Giammarco Gargiulo, Matt Bellino, Alessio Tanzi, Alessandra Esposito, Marinella Brandinali, Fabio Marino.

