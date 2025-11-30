RAF in gara al 76° Festival di Sanremo

Raf
30 Novembre 2025


Raf, cantautore tra i più acclamati e padre del pop in Italia, sarà in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo, la sua quinta partecipazione alla kermesse.

40 anni di carriera14 album pubblicati in studiopiù di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Raf ha scritto e ha realizzato successi che hanno segnato la storia della discografia del nostro Paese – come Self Control, Infinito,  Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore – hit amate da milioni di persone e in vetta alle classifiche in tutto il mondo, brani che continuano ad essere veri e propri evergreen cantati anche dalle nuove generazioni.

Raf ha partecipato in gara tra i big a quattro edizioni del Festival di Sanremo: nel 1988 con “Inevitabile follia”, nel 1989 con “Cosa resterà degli anni ‘80”, nel 1991 con “Oggi un Dio non ho” e nel 2015 con “Come una favola”.

Nel 1987 ha scritto insieme a Umberto Tozzi e a Giancarlo Bigazzi “Si può dare di più”, brano vincitore del Festival e interpretato dal trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi.

Attualmente è in tour per festeggiare i suoi 40 anni di carriera e 40 anni di Self Control con date da tutto esaurito nei teatri italiani.

