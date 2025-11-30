LEVANTE al prossimo Festival di Sanremo

Share

Levante

Claudia Lagona, artista poliedrica capace di spaziare con la stessa creatività tra musica, scrittura e arti visive, cantautrice con all’attivo cinque album di grande successo “Manuale distruzione” (2014), “Abbi cura di te” (2015), “Nel caos di stanze stupefacenti” (2017), “Magmamemoria” (2019), “Opera Futura” (2023). Per Rizzoli ha pubblicato i romanzi Se non ti vedo non esisti (2017), Questa è l’ultima volta che ti dimentico (2018) e questo cuore non mente (2021) e il libro di poesie “Opera quotidiana” (2024).

Ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo “Dell’amore il fallimento” che rappresenta il manifesto del suo nuovo lavoro che vedrà la luce nel 2026. Da aprile sarà in tour nei club.

