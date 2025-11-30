BAMBOLE DI PEZZA al 76° Festival di Sanremo

Share

Bambole di Pezza

🔊 Clicca per ascoltare

Le Bambole di Pezza saranno in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026.

Le Bambole di Pezza sono una rock band tutta al femminile che ha fatto della ribellione, dell’autenticità e della libertà d’espressione la propria firma artistica. Con un sound diretto, viscerale e contaminato da punk, musica alternative e influenze pop contemporanee, portano sul palco una forza capace di travolgere e ispirare. Il percorso discografico della band è segnato da brani e 4 album che hanno lasciato il segno. Dopo i primi lavori che le hanno fatte conoscere e apprezzare da un pubblico sempre più ampio, le Bambole di Pezza sono tornate con nuova musica, nuova linfa e una visione ancora più chiara di ciò che vogliono comunicare.

Nel 2022 escono vari singoli come ‘Favole (Mi hai rotto il caxxo)’ che arriverà a quasi 2 milioni di streamsu Spotify, ‘Rumore’, tributo alla icona italiana Raffaella Carrà, che verrà usato come colonna sonora per la miniserie dedicata all’artista. E nello stesso anno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, esce ‘Non Sei Sola’, un brano che vede Jo Squillo come ospite. Nel luglio del 2023 esce l’album “Dirty” (AAR Music, distribuito da Universal) Nel 2024 escono vari altri singoli, tra cui ‘Cresciuti male’, in feat con J Ax degli Articolo 31, e nel gennaio 2025 l’album “Wanted” (Nigiri, distribuito da Sony),

Sull’aspetto dei live le Bambole di Pezza sono molto attive. Hanno svolto centinaia di concerti in tutta la penisola, coinvolgendo sempre molto pubblico con la loro attitudine grintosa ed energica. Hanno supportato importanti live come gli SKA-P al Carroponte nel 2022, i Def Leppard e dei Motley Crue nel 2023 all’Ippodromo San Siro Milano, i Sex Pistols e gli Editors nel 2024 all’Ama Festival. Nella primavera 2025 registrano il soldo out in quasi tutti i locali del loro club tour primaverile. Nel 2025 si esibiscono per il Concertone del Primo Maggio a Roma. Sui social sono molto attive registrando milioni di interazioni.

Comunicato stampa EMI – Universal