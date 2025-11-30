MARA SATTEI è tra i protagonisti del 76° Festival di Sanremo

Share

Mara Sattei – ph cristiano temporin

Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nel 2023 con “Duemilaminuti”, Mara Sattei torna al Festival di Sanremo tra i protagonisti della 76ª edizione.

L’artista, forte della sua grande trasversalità tra i generi, nonché della semplicità e della freschezza che la contraddistinguono, tornerà in gara alla kermesse musicale per eccellenza dopo la pubblicazione del suo ultimo singolo, “sopra di me” (Epic Records Italy/Sony Music Italy). Il brano è un ulteriore tassello nella nuova fase del suo percorso artistico, iniziata con “giorni tristi”, un periodo in cui l’artista si concentra su temi intimi e personali, in cui il dolore e la fragilità non vengono raccontati come un punto di arrivo ma come passaggi necessari per la trasformazione, mantenendo sempre al centro l’urgenza espressiva e una narrazione essenziale e diretta.

Negli anni, Mara Sattei ha costruito una carriera costellata di successi e numeri importanti, ottenendo 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro. Da “Duemilaminuti”, presentato al Festival di Sanremo 2023 e certificato doppio platino, alla collaborazione con Fedez e Tananai nel brano “La dolce vita”, certificato sei volte platino e diventato uno dei tormentoni simbolo dell’estate. A questi si aggiungono brani come “Piango in discoteca”, certificato oro, il joint album con thasup “CASA GOSPEL”, certificato oro, e una lunga serie di collaborazioni di rilievo.

Parallelamente al percorso discografico, nel pieno delle date live del “MARA SATTEI SUMMER TOUR 2023”, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, Friends and Partners e Next Show, Mara Sattei ha avuto anche l’onore di aprire le quattro date dei Coldplay allo Stadio San Siro di Milano, un traguardo di forte valore simbolico.

Il ritorno di Mara Sattei alla 76ª edizione del Festival di Sanremo si inserisce in un momento di forte definizione del suo percorso artistico, confermandola come una delle cantautrici più riconoscibili e trasversali della scena musicale italiana contemporanea.

BIOGRAFIA

Semplicità, eleganza, una grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione, sono tutte caratteristiche che contraddistinguono Mara Sattei.

La storia musicale di Mara Sattei inizia a prendere forma già a soli 13 anni e, a oggi, le è valsa la conquista di importanti collaborazioni e numerose certificazioni (18 platini e 6 ori).

Dopo le sue Registrazioni ed essere stata protagonista di diversi feat nazionali e internazionali, a gennaio 2022 arriva il primo album, “UNIVERSO”, seguito dall’“UNIVERSO TOUR 2022” nei club.

Lo stesso anno è tra i protagonisti dell’estate grazie a “La dolce vita” di Fedez, insieme a Tananai, certificato sei volte platino. Mara ha partecipato alla 73^ edizione del Festival di Sanremo con “Duemilaminuti” (doppio platino).

A fine aprile 2023 pubblica il singolo “Tasche” (prod. Zef), presentato per la prima volta live al Concertone del Primo Maggio di Roma, che ha aperto un’estate ricca di emozioni straordinarie per la cantautrice: nel pieno delle date live del “MARA SATTEI SUMMER TOUR 2023”, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, Friends and Partners e Next Show, Mara Sattei ha avuto anche l’onore di aprire le quattro date dei Coldplay allo Stadio San Siro di Milano.

Il 21 luglio è uscito il singolo “Piango In Discoteca” (oro), firmato dalla coppia di producer multiplatino Takagi & Ketra, in cui ci mostra tutta la sua anima EDM, seguito dal singolo “Mare Aperto”.

Il 2024 si è aperto con il singolo “TEMPO (All The Things She Said)”, seguito a giugno da “SOLO GUAI”.

A dicembre 2024 torna con “CASA GOSPEL” (oro), il joint album dei fratelli Mattei, un progetto ripercorre i valori e la storia di thasup e Mara Sattei. Un disco nato in maniera totalmente spontanea, di matrice gospel, ma pieno di forti contaminazioni. Un progetto, che parte dall’esigenza di raccontarsi, in cui i due artisti hanno racchiuso all’interno tantissimi mondi, risalendo alle proprie origini, da quella musica tanto amata da tutta la famiglia e che Davide e Sara hanno ascoltato e cantato fin dalla tenera età.

Nell’estate del 2025 l’artista ha acceso la curiosità dei fan condividendo, attraverso i propri canali social, alcuni spoiler di tre brani inediti: “giorni tristi”, “abbey road” ed “e chissà se ricordo”. Dopo settimane di attesa, il 12 settembre è stato pubblicato “giorni tristi” (Epic Records), segnando l’inizio di una nuova fase della sua carriera, seguito dal singolo “sopra di me”, uscito lo scorso 21 novembre.

