SERENA BRANCALE in gara a Sanremo 2026

Serena Brancale

Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nella scorsa edizione con “Anema e Core”, certificato disco di platino, e forte dello straordinario successo della sua recente hit “Serenata” e delle oltre 40 date del suo ANEMA E CORE TOUR, Serena Brancale torna al Festival di Sanremo come una delle protagoniste della 76ª edizione.

Serena Brancale torna sul palco dell’Ariston dopo il successo di “Anema e Core” Isola degli Artisti under exclusive license to ADA / Warner Music Italy), disco di platino, che ha conquistato pubblico e critica: un inno all’amore autentico che, dopo la sua presenza sanremese, ha continuato a scalare le classifiche, confermando Serena come una delle voci più originali e apprezzate del panorama italiano.

Reduce da un’estate ricca di musica, in cui ha portato in giro uno show potente, colorato e ricco di contaminazioni: tra jazz, soul, elettronica, dialetto e groove, Serena ha creato un’esperienza live totalizzante, capace di sorprendere il pubblico fino all’ultimo brano. L’artista si è esibita anche su prestigiosi palchi internazionali, conquistando il pubblico con una serie di live nei celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai, Seul e il gran finale con un’esclusiva data al Blue Note di New York, a suggellare il suo successo oltreconfine.

Un’occasione anche per portare il suo ultimo singolo “Serenata” ( https://wmi.lnk.to/serenata ; Isola degli Artisti / Warner Music Italy), certificato oro, che ha unito nuovamente la sua voce a quella di Alessandra Amoroso dopo aver incantato il pubblico sul palco del Festival di Sanremo con una straordinaria versione di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys nella serata delle cover.

