MICHELE BRAVI In gara al Festival di Sanremo 2026

Michele Bravi sarà tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma, dal 24 al 28 febbraio 2026. A quattro anni dalla sua ultima partecipazione con Inverno dei fiori, il cantautore si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera.

Per Bravi, originario di Città di Castello (PG), il 2026 segna un grande ritorno, dopo le esperienze del 2017 con Il diario degli errori (quarto posto) e del 2022 con Inverno dei fiori (decimo posto). Due brani che hanno messo in luce la sua sensibilità interpretativa e la capacità di affrontare temi profondi con autenticità e rigore artistico.

Nel corso degli anni, l’artista ha costruito un’identità musicale ben riconoscibile, distinguendosi per la cura dei testi, la ricerca vocale e l’impegno nel raccontare le fragilità contemporanee, in particolare quelle legate all’adolescenza e alla salute mentale.

Attualmente impegnato in studio per la realizzazione di un nuovo progetto discografico (M.A.S.T/Believe), Bravi ha calcato il palco dell’Ariston anche come ospite e autore: nel 2018 al fianco di Annalisa e nel 2021 in duetto con Arisa. Un percorso che lo ha consacrato come una delle voci più originali e sensibili della nuova generazione cantautorale italiana.

Comunicato stampa Letizia D’Amato