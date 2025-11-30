LEO GASMANN in gara a Sanremo 2026

Share

Leo Gassmann sarà in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026.

Leo Gassmann nasce a Roma il 22 novembre del 1998, una famiglia di artisti e un cognome impegnativo. All’età di 9 anni entra all’Accademia di Santa Cecilia e studia chitarra classica e solfeggio per 5 anni. Nel 2020 vince la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano “Vai bene così”, confermando le sue doti da cantautore e grande maturità e intensità di interpretazione nonostante la sua giovane età. Il videoclip di “Vai Bene Così”, che ad oggi vanta oltre 8,2 milioni di visualizzazioni su YouTube, gli vale il Premio Roma Videoclip Sanremo Giovani 2020 ricevuto durante l’edizione della Festa del Cinema di Roma. Si è poi laureato in Arte e Comunicazione all’Università John Cabot di Roma.

Dopo l’album d’esordio “Strike, l’artista è stato in gara alla 73° edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Terzo Cuore”, scritto e prodotto con Marco Paganelli, Giorgio Pesenti e Riccardo Zanotti.

Poi è stata la volta dell’album “La strada per Agartha”, che conteneva anche il singolo “Volo Rovescio”, sempre scritto da Riccardo Zanotti e a cui si è aggiunto poi il singolo “Capiscimi”, accompagnato da un simpatico videoclip in cui appare anche Sofia Viscardi. Nel 2023 il brano “Dammi un bacio, Ja”, diventato virale sulle piattaforme social, è stato incluso nella colonna sonora della seconda stagione di “Un Professore”, la celebre fiction RAI. Tra l’anno scorso e quest’anno sono usciti i singoli “Take That”, “E poi sei arrivata tu”, il brano estivo “Free Drink” e “YAMAMAI”. Ad oggi ha accumulato oltre 95 milioni di stream totali.

Leo Gassman prosegue con successo anche la sua carriera di attore: nel 2024 ha interpretato Franco Califano nel film RAI “Califano” sulla vita del popolare cantautore romano. Grazie alla sua strabiliante interpretazione, Leo ha vinto il Nastro d’Argento come “rivelazione dell’anno”. L’anno scorso è uscito nelle sale il film “Una terapia di gruppo” dove recita assieme a Claudio Bisio, Margherita Buy e Claudio Santamaria. Quest’anno è al cinema con la pellicola “Fuori la verità” di Davide Minnella con Claudio Amendola, Claudia Gerini e Claudia Pandolfi.

Comunicato stampa EMI – Universal