LUCHE’ concorrente al Festival d Sanremo 2026

Luchè

Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente, nasce a Napoli nel 1981 e si afferma presto nella scena urban nazionale. Nel 2018 pubblica l’album “Potere” (triplo platino), che lo consacra come icona dell’urban italiano grazie a uno stile riconoscibile, credibile e internazionale.

Nel 2022 pubblica “Dove Volano Le Aquile” (doppio platino), debuttando al n.1 delle classifiche Top Album e Top Vinili, seguito dal “DVLA Tour” che registra numerosi sold out nei palasport. Nel 2023 esce “DVLA Vol.2”, confermando la sua forza artistica.

Nel 2024 annuncia con Ntò il ritorno dei Co’Sang e pubblica “DINASTIA”, album che conquista il n.1 della Classifica Album e Formati Fisici, portandoli a suonare per due date leggendarie in Piazza del Plebiscito. Nel 2025 Luchè torna solista con “Il mio lato peggiore” (platino), trainato dai singoli “Nessuna” (oro) e “Ginevra” feat. Geolier (oro); segue un tour estivo e il sold out all’Unipol Forum per il primo atto del “Luchè Arena Tour 2025/2026”.

