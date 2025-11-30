FULMINACCI al Festival di Sanremo 2026

Share

FULMINACCI è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma, un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”.

Lo stesso anno esce “La Vita Veramente” (certificato oro), l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima e contenente il brano “Tommaso”, certificato disco di platino.

A seguire vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si aggiunge anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”.

Il 6 dicembre pubblica la speciale versione LP di “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” (certificato oro) e “Le ruote, i motori!”, mentre il giorno prima parte il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out.

Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella” (certificato Disco D’Oro da Fimi/GfK Italia), a cui segue l’uscita del suo secondo album, “Tante Care Cose” (certificato oro).

Alla fine del 2021 e inizio 2022 arrivano “Brutte Compagnie” e “Chitarre Blu”, che anticipano “Tante care cose e altri successi”, una nuova versione del suo ultimo album uscita l’11 marzo 2022, che accoglie anche, per la prima volta nella sua discografia, un ospite, Willie Peyote, nel brano “Aglio e Olio” (certificato platino).

Il 2 maggio parte il “Tante care cose e altri successi tour” nei club in giro per l’Italia, che registra il tutto esaurito per la maggior parte delle date, raccogliendo tantissimo entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Per tutta l’estate l’artista porta la sua musica sui palchi dei principali festival estivi.

Nel 2023 torna con i singoli “Tutto inutile”, “Ragù”, “Simile” e “Filippo Leroy”, contenuti nel terzo lavoro in studio dell’artista “Infinito +1” (certificato oro), uscito a novembre e a cui si va ad aggiungere il singolo “+1” a gennaio 2024, accompagnato da un video dal forte impatto emotivo.

Dopo il grande successo delle 9 date nei club e dell’evento speciale al Palazzo dello Sport di Roma, che hanno registrato il tutto esaurito, Fulminacci ha conquistato l’Italia intera con il suo Infinito +1 tour estivo, sui palchi dei principali festival della penisola.

A maggio 2025 è uno dei protagonisti del Concerto del Primo Maggio di Roma, dove si esibisce presentando il singolo “CASOMAI”, uscito lo stesso giorno, mentre il 29 maggio pubblica un altro brano dal titolo “Sottocosto”.

Il 10 ottobre esce la sua ultima canzone “Niente di particolare”(https://wmi.lnk.to/nntdparticolare; Maciste Dischi/Warner Music Italy), prodotto da Golden Years e nato da una riflessione semplice e universale: a volte la vita si presenta senza effetti speciali, senza colpi di scena, con la stessa naturalezza di un gesto quotidiano, semplice e familiare. Il video del brano è un piccolo miracolo di equilibrio tra cinema e musica. Diretto da Bendo e scritto da Giovanni Nasta, con Fulminacci e Carolina Sala, il videoclip – o meglio, il cortometraggio – si muove in bianco e nero tra ironia e malinconia, omaggiando con grazia e intelligenza “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola (1974).

A novembre ha regalato un momento magico ai suoi fan davanti al Palazzo di Giustizia di Roma (“Il Palazzaccio”), un primo assaggio del “PALAZZACCI 2026”, il suo primo tour nei palazzetti, che partirà dal Palazzo dello Sport di Roma il 9 aprile, per proseguire con il Palapartenope di Napoli l’11 aprile e l’Unipol Forum di Milano il 15 aprile, per poi concludersi con la data di Firenze, il 18 aprile al Nelson Mandela Forum.

