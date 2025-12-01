“Gigi Palasport”: il 1° aprile 2026 all’Unipol Forum di Milano 

Share

A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album “Nuje”, dopo un 2025 live straordinario, Gigi D’Alessio annuncia un nuovo imperdibile appuntamento con “Gigi Palasport” il 1° aprile all’Unipol Forum di Milano. Il 2025 è stato un anno trionfale per il cantautore napoletano: doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori, il debutto al Circo Massimo di Roma, un tour tutto esaurito e sette serate indimenticabili a Piazza del Plebiscito.

Non solo live: Gigi ha conquistato anche il pubblico della TV con il successo del programma in prima serata su Canale 5 con Vanessa Incontrada “Gigi e Vanessa Insieme”, e domina le classifiche con il nuovo album appena pubblicato.

Anche il 2026 si prospetta un anno di musica ed emozioni per l’artista, con una nuova tournée nei palasport che sta facendo registrare il boom di richieste e collezionando raddoppi in tutta Italia e ben dieci serate nella cornice unica della Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone. A un calendario già ricchissimo si aggiunge orail live del 1° aprile all’Unipol Forum di Milano, per un concerto che ripercorrerà oltre trent’anni di carriera, dai grandi successi alle canzoni del nuovo disco.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili dalle ore 15:00 di domani, martedì 2 dicembre, su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per tutte le informazioni: www.friendsandpartners.it.

Di seguito il calendario aggiornato dei live in programma per il 2026:

17 e 18 marzo ROMA– PALAZZO DELLO SPORT

20 e 21 marzo BARI- PALAFLORIO

23 marzo FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

25 marzo TORINO – INALPI ARENA

1° aprile MILANO – Unipol Forum Nuova data!

11 aprile PADOVA – KIOENE ARENA

17 aprile ANCONA – PALAPROMETEO

18 aprile BOLOGNA – UNIPOL ARENA

24 aprile MESSINA– PALARESCIFINA

8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno CASERTA – REGGIA DI CASERTA, PIAZZA CARLO DI BORBONE

