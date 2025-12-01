Sfera Ebbasta celebra 10 anni di carriera

Share

Dopo il fulmineo sold out, a poche ore dall’annuncio, dell’evento live – prodotto da Vivo Concerti – che l’8 luglio 2026 vedrà Sfera Ebbasta tornare a dominare il palco dello Stadio San Siro di Milano, e l’apertura di una seconda data nella Scala del Calcio in programma il 9 luglio, entra oggi sempre più nel vivo $€LEBRATION, il grande progetto che celebra i dieci anni della sua musica e ne ripercorre il cammino artistico iniziato proprio nel 2015 con XDVR – cammino che, in una decade, ha portato Gionata Boschetti dai palazzoni di Cinisello al tetto del mondo.

$€LEBRATION raccoglie sotto un unico grande titolo le iniziative artistiche – discografiche e live – di questa speciale ricorrenza, a partire dalla release (per Universal Music Italia) di XDVR ANNIVERSAR10.L’album che nel 2015 ha segnato una nuova era per la scena italiana torna in un’imperdibile edizione celebrativa, per ricordare come tutto è iniziato e alzare di nuovo il livello: le tracce originali sono presentate con nuovo mix e nuovo master a cura di Charlie Charles, studiati per esaltarne ogni dettaglio e restituire all’ascoltatore un’esperienza sonora ancora più potente. A queste si aggiungono due brani inediti, entrambi risalenti agli albori della carriera di Sfera e ovviamente prodotti da Charlie Charles: “Prega X Noi” e “Orologi”, pezzo diventato virale in passato ma mai fino ad ora ufficialmente pubblicato. Il modo più iconico per incoronare un’opera che ha segnato la direzione e che ancora oggi fa scuola, nel nome di una storia che continua a crescere.

Da ora in pre-order, XDVR ANNIVERSAR10sarà disponibile in digitale da venerdì 5 dicembre, e a partire dal 12 dicembre anche nei seguenti quattro formati fisici: CD standard, CD autografato, Doppio vinile colorato (viola e verde), Doppio vinile colorato autografato e numerato.

E per rendere omaggio ai titoli cult della discografia del Trap King attraverso nuove edizioni da collezione, arriva oggi l’annuncio di tre nuovi prodotti, tutti in vinile e caratterizzati da esclusive cover alternative: il vinile SFERA EBBASTA, con tracklist originale e cover alternativa, nel colore rosso miscelato; il doppio vinile colorato ROCKSTAR – ROCKSTAR (INTERNATIONAL VERSION), con tracklist originale e International Version, e cover alternativa nei colori rosa e giallo; il vinile FAMOSO, con tracklist originale e cover alternativa, nel colore oro trasparente; torna disponibile anche lo speciale vinile POP-UP di X2VR con artwork alternativo.

Le celebrazioni in casa Sfera non finiscono qui: in attesa di rivivere le emozioni di questi 10 anni di musica e record, appuntamento con l’esclusivo party del 12 dicembre sul palco del ‘TIM New Music Night’, il format firmato TIM dedicato alla musica live e agli artisti più amati. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming Instagram su @timofficial e on demand su TimVision

