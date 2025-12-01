Subsonica annunciano quattro serate speciali a Torino

Share

Dopo il ritorno discografico con il nuovo singolo “Radio Mogadiscio”, i Subsonica annunciano oggi CIELI SU TORINO 96-26, quattro speciali appuntamenti live alle OGR Torino (official partner) per celebrare il trentennale di carriera. Le date, prodotte da Live Nation, sono previste per il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile 2026.

I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli iscritti alla newsletter dedicata, a partire da martedì 2 dicembre alle ore 11:00. La prevendita riservata ai possessori di carta Mastercard inizierà mercoledì 3 dicembre alle ore 11:00 su www.priceless.com/music. Da giovedì 4 dicembre alle ore 11:00 i biglietti saranno disponibili per tutti gli iscritti a My Live Nation su www.livenation.it e da venerdì 5 dicembre alle ore 11:00 in tutti i punti vendita autorizzati e su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.

CIELI SU TORINO 96-26 non rappresenta solo l’atteso ritorno dalla band alla dimensione live. Ogni biglietto infatti darà la possibilità di accedere anche ad una mostra antologica coinvolgente nel Duomo delle OGR interamente dedicata alla storia del gruppo – con foto, memorabilia, costumi di scena, strumenti e apparecchiature dei primi album, manifesti e tanto altro -, oltre a un dj set in cui, al termine di ogni concerto, i Subsonica si alterneranno in consolle.

Ogni show presenterà una scaletta diversa, con una parentesi di brani storici che varieranno di sera in sera. Un’occasione unica e irripetibile per ripercorrere a 360°, tutti insieme, 30 anni di musica.

Info e biglietti su www.livenation.it e www.subsonica.it. Radio Deejay, Radio Capital e Radio m2o sono le radio partner di CIELI SU TORINO 96-26.

La festa non si ferma alle OGR, anche la stessa città di Torino e la Regione Piemonte saranno infatti – grazie alla collaborazione con l’agenzia torinese Consiste. Entertainment – protagoniste delle celebrazioni del trentennale, con iniziative che le coinvolgeranno, intrecciandosi con i luoghi che più hanno segnato la storia dei Subsonica: mostre, eventi, percorsi sonori che trasformeranno il capoluogo in un grande museo a cielo aperto, per un abbraccio e omaggio reciproco fra band e città. Questa volta Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio scelgono non un classico tour, ma una quattro giornate nella Torino che da sempre li ha visti suonare e sperimentare. Occasione perfetta per visitarla e scoprirla sotto una luce diversa.

Racconta la band «La nostra storia, a partire dalle sue origini, è inseparabile dalla nostra Città. Senza la Torino di quegli anni non saremmo mai esistiti, o sarebbe comunque stata tutta un’altra vicenda. Per questo motivo, per festeggiare un traguardo trentennale, che mai avremmo creduto possibile, vogliamo che la Città sia al centro. Con i suoi luoghi per noi più importanti e rappresentativi, i “nostri luoghi” a segnare un percorso che incornicerà i quattro concerti – in cui presenteremo il nuovo album -, la mostra e tante altre cose che stiamo preparando. In pratica, oltre ai live, vorremmo anche fare vivere a chi deciderà di raggiungerci, una Torino diversa, raccontata attraverso le nostre canzoni, immagini, storie».

L’iniziativa arriva dopo la pubblicazione lo scorso 14 novembre di “Radio Mogadiscio”, il nuovo singolo, accompagnato dal videoclip girato tra l’Italia e il Marocco. Con questo brano – pubblicato a distanza di quasi due anni dall’ultimo album “Realtà Aumentata” – i Subsonica oltrepassano il Mediterraneo spalancando le porte a nuovi scenari, a viaggi ed esperienze reali, come quella vissuta dalla band a Essaouira in Marocco durante la scrittura del nuovo disco, e a suggestioni del tutto immaginarie. Il titolo della canzone rende omaggio alla storia vera del Colonnello Abshir Hashi Alì, che nella città di Mogadiscio in Somalia si è fatto custode di un prezioso archivio fatto di più di 100.000 canzoni – oltre a registrazioni di poesie, opere teatrali e molto altro – distribuite su nastri, cassette e dischi (oggi tutti digitalizzati) dal valore culturale inestimabile, sopravvissuto a una lunga storia di devastazioni, saccheggi e bombardamenti.

Il brano è un vero viaggio tra memoria e speranza, un simbolo di apertura e di resistenza attraverso la musica, e il suo ritmo apre la strada ad un nuovo capitolo della band, che l’anno prossimo si appresta a celebrare il trentennale di carriera con CIELI SU TORINO 96-26 nella sua città natale.

Le OGR Torino, l’hub della Fondazione CRT, sono un centro di cultura e innovazione unico in Europa, dedicato alla sperimentazione: culturale, artistica e musicale nelle OGR Cult, scientifica, tecnologica e imprenditoriale nelle OGR Tech.

Ex officine per la riparazione dei treni nate a fine Ottocento, oggi patrimonio archeologico industriale, sorgono nel cuore di Torino su un’area di 35.000 mq per attivare nuovi orizzonti di collaborazione, creazione e convivialità.

CIELI SU TORINO 96-26

31 marzo 2026 – OGR, Torino

1 aprile 2026 – OGR, Torino

3 aprile 2026 – OGR, Torino

4 aprile 2026 – OGR, Torino

SUBSONICA – BIOGRAFIA

I Subsonica sono un gruppo rock elettronico italiano nato a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Vicio (bassista), che ha sostituito Pierfunk dal 1999. La band, influenzata da ritmi underground e linguaggi sonori sperimentali, ha rivoluzionato la scena e creato un sound riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live. Numerosi i premi e riconoscimenti collezionati, fra i quali: Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Award, Premio Grinzane Cavour, TRL Award, ed una partecipazione al Festival di Sanremo. Nella loro carriera hanno pubblicato gli album: “Subsonica” uscito nel 1997, “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una Nave in una Foresta” del 2014, certificato platino, la raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino, e “8”, uscito il 12 ottobre 2018 a cui seguono un tour europeo a dicembre 2018, la tournée italiana nei palazzetti (febbraio 2019) e date estive nei principali festival italiani. Il 22 novembre 2019 il gruppo pubblica “Microchip Temporale”, una speciale riedizione di “Microchip Emozionale”, in collaborazione con 14 artisti. Venerdì 24 aprile 2020 viene pubblicato “Mentale Strumentale”, nono album inedito dei Subsonica, registrato nel 2004. All’uscita discografica segue l’omonimo tour che, dopo essere stato spostato a causa dell’emergenza sanitaria, è partito il 1° aprile 2022 e ha registrato il tutto esaurito. Il tour segue quello estivo che nel 2021 ha toccato diverse piazze e venue all’aperto in tutta Italia. A luglio 2022 segue la tournée estiva ATMOSFERICO 2022 con cui la band ha celebrato il ventennale di Amorematico, il terzo album dei Subsonica, pubblicato l’11 gennaio 2002. Durante l’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, i Subsonica vengono insigniti del Premio Speciale Soundtrack Stars Award per la musica di “Adagio”, film di Stefano Sollima, a cui si aggiunge il premio come Miglior Compositore ai David di Donatello 2024 e le candidature ai Nastri d’Argento 2024 nelle categorie Colonna Sonora e Miglior Canzone Originale. Il 20 ottobre 2023 esce “Pugno di Sabbia”, il nuovo singolo che – assieme al brano “Mattino di Luce” – anticipa il decimo album in studio della band “Realtà Aumentata”, fuori il 12 gennaio 2024. Il 2024 li ha visti tornare ad esibirsi nei palazzetti italiani con il SUBSONICA 2024 TOUR, e nei principali festival estivi italiani con LA BOLLA TOUR, a cui si è aggiunto il SUBSONICA CLUB TOUR 2025 che li ha visti calcare i palchi dei principali club europei e italiani. Il 14 novembre 2025 esce “Radio Mogadiscio”, il loro nuovo singolo, e nella primavera 2026 celebreranno il loro trentennale con “CIELI SU TORINO 96-26”, quattro speciali appuntamenti alle OGR di Torino, previsti per il 31 marzo, l’1, 3 e 4 aprile 2026.

