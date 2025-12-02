Gli STOMP al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Ritornano gli STOMP per una sola settimana: dal 10 al 15 febbraio arriva al Lirico Giorgio Gaber

l’energia urbana più iconica del teatro contemporaneo globale.

“Il loro linguaggio, pervaso di ritmo, creatività e ironia, rappresenta la nostra idea di cultura universale:

accessibile, trasversale e capace di parlare a tutti”. – Matteo Forte

Milano, 3 dicembre 2025 – Gli STOMP tornano finalmente a Milano per una sola settimana. Dal 10 al

15 febbraio 2026, il Teatro Lirico Giorgio Gaber ospita la compagnia che da oltre trent’anni ridefinisce

il concetto di spettacolo dal vivo, trasformando oggetti ordinari in un’esperienza teatrale

sorprendente.

Nati a Brighton nel 1991 dall’inventiva di Luke Cresswell e Steve McNicholas, gli STOMP hanno

conquistato le principali capitali del mondo grazie a una formula artistica che unisce ritmo,

movimento, comicità, disciplina e un’energia scenica inconfondibile.

Dopo il grande successo dell’apparizione al Lirico nel 2022, gli STOMP tornano per un’unica

settimana con lo spettacolo classico che ha appassionato generazioni di spettatori. Bidoni, scope,

ferri, pneumatici, spazzoloni e materiali di uso quotidiano si trasformano in strumenti musicali e

partner coreografici. Il palco diventa una macchina del ritmo, una città immaginaria in cui ogni suono

trova un posto e ogni oggetto rivela una possibilità artistica.

Lo spettacolo combina danza urbana, teatro fisico, comicità senza parole e un impatto visivo

travolgente. Il risultato è un’esperienza creativa in continuo movimento, capace di sorprendere e

coinvolgere anche chi assiste per la prima volta.

La forza degli STOMP risiede nella capacità di scoprire la bellezza dove nessuno la cerca. Ogni gesto

diventa segno, ogni oggetto genera un suono, ogni combinazione produce ritmo. Ciò che sembra

caotico viene orchestrato con precisione, creando una sinfonia urbana che parla direttamente ai

sensi e all’immaginazione dello spettatore.

Il linguaggio degli STOMP è universale. Nessuna parola, nessuna barriera linguistica, nessuna

distinzione tra età: il pubblico viene trascinato in un viaggio animato da musica, movimento e stupore.

La platea diventa parte dell’evento, catturata da un ritmo che si espande, sorprende e fa sorridere.

Ogni replica si trasforma in un’esperienza collettiva, vivace e condivisa.

“Il loro linguaggio, pervaso di ritmo, creatività e ironia, rappresenta esattamente la nostra idea di

cultura universale: accessibile, trasversale e capace di parlare a tutti. Con la loro energia trasformano

la scena in un luogo di partecipazione e sorpresa, infiammando il pubblico di ogni età e dimostrando

quanto il teatro possa essere un motore sociale. Lo spettacolo incarna la missione del Lirico: offrire

proposte che emozionano, ampliano gli orizzonti e portano nella comunità idee innovative e punti di

vista nuovi”, dichiara Matteo Forte, Amministratore Delegato di Stage Entertainment Italia e Direttore

del Teatro Lirico Giorgio Gaber.

Teatro Lirico Giorgio Gaber – Via Larga, 14, 20122 Milano

Martedì 10 – Domenica 15 Febbraio 2026

Orario spettacoli Martedì-Venerdì 20:30 | Sabato-Domenica 15:30 e 20:30

Biglietti in vendita Teatro Lirico Giorgio Gaber – Milano – Stomp Tickets – TicketOne

e presso la biglietteria del Teatro

Comunicato stampa Teatro Lirico Giorgio Gaber