Gli STOMP al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano

Ritornano gli STOMP per una sola settimana: dal 10 al 15 febbraio arriva al Lirico Giorgio Gaber
l’energia urbana più iconica del teatro contemporaneo globale.
Milano, 3 dicembre 2025 – Gli STOMP tornano finalmente a Milano per una sola settimana. Dal 10 al
15 febbraio 2026, il Teatro Lirico Giorgio Gaber ospita la compagnia che da oltre trent’anni ridefinisce
il concetto di spettacolo dal vivo, trasformando oggetti ordinari in un’esperienza teatrale
sorprendente.
Nati a Brighton nel 1991 dall’inventiva di Luke Cresswell e Steve McNicholas, gli STOMP hanno
conquistato le principali capitali del mondo grazie a una formula artistica che unisce ritmo,
movimento, comicità, disciplina e un’energia scenica inconfondibile.
Dopo il grande successo dell’apparizione al Lirico nel 2022, gli STOMP tornano per un’unica
settimana con lo spettacolo classico che ha appassionato generazioni di spettatori. Bidoni, scope,
ferri, pneumatici, spazzoloni e materiali di uso quotidiano si trasformano in strumenti musicali e
partner coreografici. Il palco diventa una macchina del ritmo, una città immaginaria in cui ogni suono
trova un posto e ogni oggetto rivela una possibilità artistica.
Lo spettacolo combina danza urbana, teatro fisico, comicità senza parole e un impatto visivo
travolgente. Il risultato è un’esperienza creativa in continuo movimento, capace di sorprendere e
coinvolgere anche chi assiste per la prima volta.
La forza degli STOMP risiede nella capacità di scoprire la bellezza dove nessuno la cerca. Ogni gesto
diventa segno, ogni oggetto genera un suono, ogni combinazione produce ritmo. Ciò che sembra
caotico viene orchestrato con precisione, creando una sinfonia urbana che parla direttamente ai
sensi e all’immaginazione dello spettatore.
Il linguaggio degli STOMP è universale. Nessuna parola, nessuna barriera linguistica, nessuna
distinzione tra età: il pubblico viene trascinato in un viaggio animato da musica, movimento e stupore.
La platea diventa parte dell’evento, catturata da un ritmo che si espande, sorprende e fa sorridere.
Ogni replica si trasforma in un’esperienza collettiva, vivace e condivisa.
“Il loro linguaggio, pervaso di ritmo, creatività e ironia, rappresenta esattamente la nostra idea di
cultura universale: accessibile, trasversale e capace di parlare a tutti. Con la loro energia trasformano
la scena in un luogo di partecipazione e sorpresa, infiammando il pubblico di ogni età e dimostrando
quanto il teatro possa essere un motore sociale. Lo spettacolo incarna la missione del Lirico: offrire
proposte che emozionano, ampliano gli orizzonti e portano nella comunità idee innovative e punti di
vista nuovi”, dichiara Matteo Forte, Amministratore Delegato di Stage Entertainment Italia e Direttore
del Teatro Lirico Giorgio Gaber.
Teatro Lirico Giorgio Gaber – Via Larga, 14, 20122 Milano
Martedì 10 – Domenica 15 Febbraio 2026
Orario spettacoli Martedì-Venerdì 20:30 | Sabato-Domenica 15:30 e 20:30
Biglietti in vendita Teatro Lirico Giorgio Gaber – Milano – Stomp Tickets – TicketOne
e presso la biglietteria del Teatro
