Francesco De Gregori in concerto, con “RIMMEL 2025 – TEATRI PALASPORT CLUB”

Francesco De Gregori è in tour in tutta Italia con “RIMMEL 2025”, una serie di concerti dedicati all’album “Rimmel”, pubblicato 50 anni fa, nel 1975, e divenuto una pietra miliare della musica italiana.

Dopo il successo delle date estive, che si sono concluse all’Arena di Verona, il tour è ripartito a fine ottobre con i concerti nei teatri italiani che continueranno fino a fine anno. Nel mezzo, due date speciali nei palasport: il 6 dicembre all’Unipol Forum di Assago Milano e mercoledì 10 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Per chiudere questo viaggio musicale, a gennaio e febbraio 2026, De Gregori si esibirà nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più intima e raccolta.

L’album “Rimmel” viene riproposto live integralmente in ogni data, unitamente ad altri brani di Francesco De Gregori sempre diversi, rendendo ogni appuntamento unico.

Francesco De Gregori è accompagnato dalla sua band composta da Primiano Di Biase (direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica), Carlo Gaudiello (pianoforte), Paolo Giovenchi (chitarre), Cristina Greco (cori), Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Francesca La Colla (cori), Simone Talone (batteria e percussioni) e Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino).

Di seguito le prossime date del tour “RIMMEL 2025 – TEATRI PALASPORT CLUB”:

PALASPORT 2025

6 dicembre all’Unipol Forum di Assago, Milano

10 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

TEATRI 2025

12 dicembre al Teatro Galleria di Legnano (Milano)

14 dicembre al Teatro Lyrick di Assisi (Perugia)

CLUB 2026

23 gennaio al Vox Club di Nonantola (Modena)

24 gennaio all’Estragon di Bologna

27 gennaio al Mamamia di Senigallia (Ancona)

28 gennaio al The Cage di Livorno

30 gennaio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

31 gennaio all’Atlantico di Roma

2 febbraio al Land di Catania

4 febbraio all’Eremo Club di Molfetta (Bari)

5 febbraio alla Casa della Musica di Napoli

7 febbraio al Dis_Play di Brescia

8 febbraio al Palmariva Live Club di Portogruaro (Venezia)

10 febbraio all’Hall di Padova

13 febbraio alla Concordia di Venaria Reale (Torino)

14 febbraio al Fabrique di Milano

Il pubblico ha l’opportunità di vivere le emozioni dell’albume del vasto repertorio del cantautore in contesti diversi, passando dalla magia dei teatri alla potenza dei palazzetti, fino all’atmosfera intima dei club che creano una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori.

Le prevendite sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali.

Il tour è prodotto da Friends & Partners. Info: www.friendsandpartners.it.

È uscita la riedizione di “RIMMEL” in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario della pubblicazione. Un viaggio sonoro rinnovato, che esalta ogni sfumatura dell’album del 1975 che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”.

La riedizione di “Rimmel” (Sony Music) è disponibile nelle seguenti versioni: LP 180gr Clear e LP 180gr Black, entrambi a 192KHz per una qualità audio superiore, CD, CD + 45 giri black, CD + 45 giri picture disc e musicassetta.

Il 45 giri segue la versione originale del 1975 con i brani “Rimmel” e “Piccola Mela”.

Per la prima volta ci sono itesti dei brani nella versione LP, un’occasione per approfondire un classico della musica italiana.

