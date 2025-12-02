Coro Gospel a Magicland si accende il weekend dell’Immacolata

Share

A MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, l’atmosfera di Magic Christmas diventa ancora più suggestiva: sabato 6 e domenica 7 dicembre il Parco accoglierà l’Happy Gospel Choir, un ensemble vibrante e coinvolgente pronto a regalare al pubblico un’esperienza musicale carica di emozione e spirito natalizio.

Il coro, composto da quattro voci straordinarie, si esibirà per tutte e due le giornate dalle 13.15 alle 14.30 sul Palco Eventi, proponendo un repertorio che spazia dai grandi classici natalizi ai brani contemporanei reinterpretati in chiave gospel. Un appuntamento che trasforma il canto in un vero “abbraccio collettivo”, capace di unire, emozionare e accendere lo spirito delle feste.

L’arrivo dell’Happy Gospel Choir impreziosisce ulteriormente l’esperienza di Magic Christmas, l’evento natalizio più amato dai visitatori. Il Parco, illuminato da migliaia di luci e scenografie da fiaba, offre un percorso immersivo che conduce fino al suggestivo Castello di Babbo Natale, dove incontrare Babbo Natale in persona e vivere momenti indimenticabili. Accanto alle attrazioni più amate non mancano le grandi novità: dalla scenografica Fabbrica delle Bollallegre alla nuova area gonfiabili Magic Winter, dal percorso avventuroso del Regno AdvenTour al musical “Lucy e il Mistero della Magia Perduta” nel Gran Teatro Alberto Sordi. Emozioni che continuano anche al Cosmo Academy Planetarium, con la spettacolare proiezione “Aurora: Lights of Wonder”, un viaggio immersivo tra le luci del Nord.

Il weekend dell’Immacolata, arricchito dalla musica dell’Happy Gospel Choir, diventa dunque un’occasione speciale per famiglie, appassionati di musica e visitatori di tutte le età: due giornate tra divertimento, atmosfere incantate e la magia del Natale che solo MagicLand sa regalare.

