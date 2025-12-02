“Balorda nostalgia” di Olly: il brano più ascoltato dell’anno su Apple Music

Share

Oggi Apple Music ha svelato le sue classifiche di fine anno per il 2025, dando risalto ai brani di maggiore successo in base agli stream su Apple Music, ai tag di Shazam, ai passaggi in radio, alle letture dei testi e molto altro. Quest’anno, “Balorda nostalgia” di Olly è il brano più ascoltato su Apple Music in Italia e “Ordinary” di Alex Warren è la canzone più identificata su Shazam in Italia. A livello globale si evidenzia il dominio di “APT.” di ROSÉ & Bruno Mars: il brano è infatti la canzone più ascoltata su Apple Music e la più cercata dell’anno su Shazam ed è anche la più trasmessa dalle radio nel mondo e quella con i testi più letti.

Apple Music ha lanciato inoltre la tanto attesa esperienza Replay ’25, offrendo agli ascoltatori un viaggio ancora più personalizzato e approfondito attraverso il loro anno musicale. Con nuove e più ricche metriche di scoperta, Replay ’25 permette ai fan di celebrare come i propri gusti si siano evoluti — o siano rimasti costanti — nel corso dell’anno.

Classifica Top brani del 2025: Italia

È Olly a dominare la classifica, conquistando il primo posto tra i brani più ascoltati grazie a “Balorda nostalgia” e confermando la sua presenza come una delle più forti dell’anno con ben tre brani nella Top 10: oltre alla vetta, è suo anche il terzo posto con “Per due come noi” insieme ad Angelina Mango & Juli e il decimo con “Scarabocchi”. Ricca di collaborazioni e presenze di spicco della scena italiana, la graduatoria vede al secondo posto Cesare Cremonini con “Ora che non ho più te”, mentre Giorgia si posiziona al quarto con “LA CURA PER ME”. Spicca anche Bad Bunny, unica presenza internazionale, al quinto posto con “DtMF”. A seguire “NEON” di Sfera Ebbasta & Shiva (#6) e Achille Lauro con “Incoscienti Giovani” (#7). Chiudono la classifica Alfa con “il filo rosso” (#8) e Fedez con “BATTITO” (#9), completando un quadro variegato e ricco di protagonisti della musica attuale.

1 Balorda nostalgia Olly 2 Ora che non ho più te Cesare Cremonini 3 Per due come noi Olly, Angelina Mango & Juli 4 LA CURA PER ME Giorgia 5 DtMF Bad Bunny 6 NEON Sfera Ebbasta & Shiva 7 Incoscienti Giovani Achille Lauro 8 il filo rosso Alfa 9 BATTITO Fedez 10 Scarabocchi Olly & Juli

Continua a leggere per una panoramica completa dell’intera serie di classifiche di fine anno di Apple Music, incluse le Top 100: Shazam Italia, Top brani del 2025: Globale, Top 100: Shazam, Top 100 2025: i testi più letti, la Top 100: Sing e la Classifica radio 2025: globale.

Classifica dei Top 10 brani su Shazam nel 2025 in Italia

A guidare la classifica è Alex Warren, che conquista il primo posto con “Ordinary”, uno dei brani più apprezzati e riconoscibili dell’anno. Subito dopo, Lola Young con “Messy”, mentre Doechii completa il podio con “Anxiety”. La selezione si distingue per un mix tra artisti internazionali e grandi nomi della scena italiana: al quarto posto spicca la collaborazione tra ROSÉ & Bruno Mars con “APT.”, seguita da Marracash, che entra in Top 5 con “GLI SBANDATI HANNO PERSO”. La presenza latina si fa sentire grazie a W Sound, Beéle & Ovy On the Drums, in sesta posizione con “La Plena (W Sound 05)”, mentre Cesare Cremonini si conferma tra i più identificati con “Ora che non ho più te” (#7). Chiudono la classifica “capaz (merengueton)” del duo Alleh & Yorghaki (#8), Alfa con “il filo rosso” (#9) e Gracie Abrams, che conquista il decimo posto con “That’s So True”, completando un quadro ricco di sonorità diverse e influenze globali.

Classifiche di fine 2025 di Apple Music

In un anno segnato da grandi uscite come quelle di Bad Bunny, Taylor Swift, Morgan Wallen e Drake, nessun brano ha lasciato il segno quanto “APT.” di ROSÉ & Bruno Mars, che conquista il n.1 nelle classifiche: Top brani del 2025: Globale, Top 100: Shazam, Classifica radio 2025: globale e Top 100 2025: i testi più letti.

Anche Gracie Abrams e Alex Warren fanno il loro debutto nelle classifiche annuali con i rispettivi successi Top 10: “That’s So True” (n.6) e “Ordinary” (n.7). Morgan Wallen primeggia con 12 brani nella Top 100, mentre l’Artista dell’Anno 2025 di Apple Music, Tyler, The Creator, entra per la prima volta nella Top Brani annuale con “Sticky (feat. Sexyy Red, GloRilla & Lil Wayne)” al n.42.

Kendrick Lamar e SZA sono il duo dinamico del 2025

Che si trattasse di pubblicare nuovi album, esibirsi all’Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show o dominare playlist e frequenze radiofoniche, i compagni di etichetta TDE Kendrick Lamar e SZA sono stati più attivi che mai negli ultimi 12 mesi. Questo duro lavoro ha dato i suoi frutti, soprattutto nella Top brani del 2025: Globale, dove Kendrick chiude l’anno con cinque brani nella Top 25 — più di qualsiasi altro artista — e SZA lo segue da vicino con tre brani. Inoltre, alcuni dei loro maggiori successi sono arrivati proprio dalle loro collaborazioni: “luther” (n. 2) e “30 For 30” (n. 10) hanno raggiunto i livelli più alti della nostra classifica delle Top Songs.

Lola Young brilla più che mai

Dopo la collaborazione che l’ha consacrata al grande pubblico con Tyler, The Creator in “Like Him”, Lola Young ha vissuto un anno eccezionale nel 2025: “Messy” ha preso fuoco in tutto il mondo, chiudendo l’anno al n. 2 nella Top 100: Shazam, al n. 3 nella Classifica radio 2025: globale e al n. 27 nelle Top brani del 2025: Globale. Nelle classifiche del Regno Unito, Lola chiude l’anno come l’artista britannica più in alto in classifica, al n. 4.

Nella classifica Shazam di quest’anno figurano anche diversi successi virali, come l’inno Afropop di MOLIY “Shake It To The Max (FLY) [REMIX]”, che chiude l’anno al n. 5. Non solo “Anxiety”, il brano dalle sonorità ibride di Doechii, conquista l’ottavo posto, ma anche il pezzo da cui campiona — la hit del 2011 di Gotye “Somebody That I Used to Know” — si piazza al n. 17. E parlando di ritorni dal passato, la hit del 1998 dei Goo Goo Dolls “Iris” cavalca la sua rinascita estiva arrivando fino al n. 66.

KPop Demon Hunters raggiunge l’“oro”

È già notevole che la hit di KPop Demon Hunters “Golden” chiuda l’anno al n. 15 nella Top Songs of 2025: Global, ma raggiungere il n. 4 sia nella Top 100 2025: i testi più letti sia nella Top 100: Sing sottolinea davvero l’impatto culturale del brano — e della colonna sonora — nel 2025. Con un elenco di autori e produttori di altissimo livello, tra cui EJAE, Mark Sonnenblick e Teddy, la canzone ha passato 70 giorni consecutivi al n. 1 della Daily Top 100 — più di qualsiasi altro brano quest’anno — prima di essere superata da “The Fate of Ophelia” di Taylor Swift.

Altri momenti significativi nella Lyrics chart includono Kendrick Lamar, che guida la classifica con nove brani nella Top 100 (guidati da “luther” con SZA), e Gigi Perez, la cui hit indie-folk virale “Sailor Song” raggiunge il n. 30. Per quanto riguarda la Sing chart, il classico del 1992 dei Radiohead “Creep” appare per il secondo anno consecutivo, guadagnando 37 posizioni e arrivando all’11.

C’è ancora molto da scoprire nelle classifiche di fine anno di Apple Music, inclusa la Top 100: Fitness — guidata da “REACT (D.O.D. Remix)” dei Switch Disco al n. 1 — e le playlist speciali dei migliori autori del 2025. Vai su Apple Music per esplorare e ascoltare tutte le classifiche di fine anno.

Top brani del 2025: Globale

ROSÉ & Bruno Mars, “APT.” Kendrick Lamar & SZA, “luther” Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With A Smile” Kendrick Lamar, “Not Like Us” Billie Eilish, “BIRDS OF A FEATHER”

Top 100: Shazam Italia

Alex Warren, “Ordinary” Lola Young, “Messy” Doechii, “Anxiety” ROSÉ & Bruno Mars, “APT.” Marracash, “GLI SBANDATI HANNO PERSO”

Top 100: Shazam

ROSÉ & Bruno Mars, “APT.” Lola Young, “Messy” Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With A Smile” Alex Warren, “Ordinary” MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea, “Shake It To The Max (FLY) [Remix]”

Classifica radio 2025: globale

ROSÉ & Bruno Mars, “APT.” Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With A Smile” Lola Young, “Messy” Alex Warren, “Ordinary” Billie Eilish, “BIRDS OF A FEATHER”

Top 100: Testi più letti

ROSÉ & Bruno Mars, “APT.” Kendrick Lamar & SZA, “luther” Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With A Smile” HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast, “Golden” Kendrick Lamar, “Not Like Us”

Top 100: Sing

Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With A Smile” ROSÉ, Bruno Mars, “APT.” Billie Eilish, “WILDFLOWER” HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast, “Golden” Mrs. GREEN APPLE, “Lilac”

Replay 2025: Rivivi il tuo viaggio musicale

Replay ’25 accompagna gli utenti attraverso ogni capitolo del loro percorso musicale, mettendo in evidenza nuove abitudini d’ascolto come:

Discovery : i nuovi artisti scoperti nel corso dell’anno

: i nuovi artisti scoperti nel corso dell’anno Loyalty : gli artisti a cui continuano a tornare, anno dopo anno

: gli artisti a cui continuano a tornare, anno dopo anno Comebacks: gli artisti rientrati nelle loro rotazioni recenti

In aggiunta, gli utenti possono visualizzare:

Minuti totali di ascolto

Numero totale di artisti ascoltati

La streak più lunga con un artista

I generi preferiti, e molto altro

Disponibile ora direttamente nell’app Apple Music, Replay ’25 offre una fotografia ancora più completa del rapporto unico di ciascun utente con la musica e di come sia cambiato durante l’anno, soprattutto in relazione ai loro artisti, album e brani preferiti.

Replay ’25 per gli artisti: nuovi insight potenti

Replay ’25 introduce anche nuove funzionalità dedicate agli artisti, offrendo insight condivisibili sul loro impatto globale.

Le nuove metriche includono:

Crescita dell’ascolto

Sintesi delle performance anno su anno

Accanto alle metriche già disponibili:

Ascoltatori totali, Paesi, città e minuti ascoltati

Brani più riprodotti e più identificati su Shazam

Passaggi in radio, posizionamenti in classifica, inserimenti in playlist

Replay All Time e Replay mensile

Gli ascoltatori possono anche esplorare tutti i loro Replay mensile, oltre ai riepiloghi annuali, fin dal giorno in cui hanno iniziato a usare Apple Music, durante tutto l’anno. Possono inoltre ascoltare tutte le playlist Replay annuali — oppure tornare ancora più indietro con Replay All Time, che raccoglie i brani più ascoltati di sempre dall’utente. La dashboard di Apple Music Replay, con highlight mensili e annuali e playlist annuali e All Time, è disponibile ora nella sezione Home di Apple Music.

The Replay Gallery

Per celebrare Replay ’25, Apple Music inaugura The Replay Gallery alla Miami Art Week — una mostra ispirata ai momenti musicali più significativi dell’anno, con opere d’arte multiformato di artisti di spicco come Angel Otero, Calida Rawles, Devon Turnbull, Gabriel Moses, Henry Taylor, Jeremy Deller, Sara Sadik e Tommy Malekoff.

L’esperienza dà vita ai temi emersi quest’anno nella musica — un ponte tra mondo digitale e umano, invitando i visitatori a esplorare l’arte dell’ascolto, della riflessione e della connessione. Maggiori informazioni su apple.co/MiamiArtWeek.

