Francesco De Gregori: un omaggio alle sue canzoni sconosciute

Share

🔊 Clicca per ascoltare

I gioielli nascosti di Francesco De Gregori saranno i protagonisti di una serata-omaggio sabato 6 dicembre a Roma, sulla scorta degli spettacoli che l’artista romano ha tenuto a Milano nell’autunno 2024 con il titolo “Nevergreen” e poi documentati nel film omonimo, uscito nelle sale nei mesi scorsi. Il titolo in questo caso sarà “Nevernevergreen – Canzoni davvero sconosciute di Francesco De Gregori” e si terrà alle 21 nel teatrino dell’Antica Stamperia Rubattino.

I brani saranno eseguiti da alcuni fra i migliori cantanti e musicisti della scena romana, ma non solo, e saranno selezionati dal repertorio ancora più nascosto di De Gregori, fitto di canzoni non meno belle di molti dei suoi successi. A ideare e curare la serata è Enrico Deregibus, biografo di De Gregori, a cui ha dedicato varie libri.

Per l’occasione ritornerà su un palco dopo molti anni il leggendario sgabello rosso del Folkstudio, il locale dove De Gregori ha mosso i primi passi. Lo sgabello, su cui sedevano gli artisti che si esibivano, è stato regalato nei giorni scorsi dal proprietario Dario Massari all’antica Stamperia Rubattino, dove già si trova la campanella che dava il via ai concerti al Folkstudio. E che lo scorso giugno ha proposto un’altra serata curata da Deregibus proprio sullo storico locale romano, che ha lanciato tanti altri artisti, da Antonello Venditti a Rino Gaetano.

Il giornalista in questo nuovo appuntamento racconterà le canzoni e come sono nate, tra aneddoti e approfondimenti, all’insegna del motto “oltre la Donna cannone c’è di più”.

Saliranno sul palco per proporle: Gabriella Aiello con Stefano Scatozza, Ernesto Bassignano, Miryam Belfiore con Diego De Luca, Daniele De Gregori, Fabrizio Emigli, Valentina Lupi con Ylenia Procaccioli, Pino Marino, Agnese Valle con Annalisa Baldi. Artisti di sensibilità e di generazioni diverse, che proporranno canzoni da tutta la produzione del cantautore, dalle primissime a quelle degli ultimi album.

A completare la scaletta, anche alcuni contributi video particolarmente interessanti.

L’appuntamento è organizzato dall’associazione “Sopra c’è gente”.

L’Antica Stamperia Rubattino è nel cuore di Roma, nel quartiere Testaccio, in Via Rubattino 1.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al WhatsApp 375.7366804.

Info: 06.45493537

Comunicato Stampa: Ender comunicazione