Nicolò Filippucci il più ascoltato tra i partecipanti di Sanremo Giovani 

A sole tre settimane dalla pubblicazione dei brani in gara a Sanremo Giovani, “Laguna”, uscito per Warner Records Italy, ha superato il mezzo milione di stream sulle piattaforme digitali.

Ad oggi Nicolò Filippucci è l’artista più ascoltato tra i partecipanti di Sanremo Giovani e si prepara a prendere parte alla semifinale, in programma martedì 9 dicembre in seconda serata su Rai2.

Laguna è una power ballad intensa e viscerale, capace di mettere in risalto la straordinaria sensibilità interpretativa e la potenza vocale di Nicolò, dove le onde diventano metafora dei ricordi d’amore che riaffiorano senza mai dissolversi del tutto. Un dialogo tra luce e ombra, melodia e malinconia, che racconta la bellezza di ciò che resta, anche quando tutto sembra perduto.

Nicolò Filippucci nasce a Castiglione del Lago (PG) nel 2006. Si avvicina alla musica a sette anni, ispirato dalla madre appassionata di musica, e a nove debutta nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. Nel 2023 vola a New York per la finale del NYCanta, dove conquista il secondo posto. La svolta arriva nel 2024 con l’ingresso nella scuola di Amici, dove si distingue per talento, intensità interpretativa e scrittura emotiva. Durante il programma pubblica gli inediti “Non mi dimenticherò”, “Yin e Yang” e “Cuore bucato”, e nel maggio del 2025, anticipato dall’omonimo singolo, esce il suo primo EP “Un’ora di follia”. Segue un’estate ricca di live e partecipazioni ai principali festival musicali, tra cui TIM Summer Hits, Battiti Live, RDS Summer Festival e Yoga Radio Bruno Estate. Sta attualmente lavorando al suo nuovo progetto discografico e sarà in semifinale a Sanremo Giovani 2025.

