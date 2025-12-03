Giuseppina Torre torna nella sua Sicilia il 6 e il 7 dicembre

Share

Una donna e l’amore per l’uomo sbagliato, la musica, la rinascita,

note di coraggio contro la violenza di genere

Questa è la storia di Giuseppina Torre,

che ha saputo trasformare la sofferenza in bellezza.

Dopo il successo dei concerti in Australia, in Serbia e del tour in Italia, la pianista e compositrice GIUSEPPINA TORRE torna nella sua Sicilia sabato 6 e domenica 7 dicembre per due appuntamenti speciali, dove porterà la sua storia e la sua musica come testimonianza nella lotta contro la violenza sulle donne.

Da sempre attenta a coniugare la sua sensibilità artistica e il suo impegno civile Giuseppina Torre sceglie ancora una volta di mettersi in gioco in prima persona, trasformando le note del suo pianoforte in un messaggio di forza e consapevolezza, tanto da essere conosciuta come “la pianista con le scarpe rosse”.

La pianista e compositrice eseguirà dal vivo i brani tratti dal suo ultimo album “THE CHOICE” (Sony Music Italia) e dal precedente “LIFE BOOK” (Universal Music Italia) e presenterà anche il suo primo libro “UN PIANO PER RINASCERE. LA MIA STORIA DAL VIVO” (Solferino, pp. 192), scritto insieme alla giornalista Barbara Visentin.

Il libro racconta la storia di Giuseppina Torre che ha vissuto a lungo in una relazione segnata da violenza psicologica e fisica. Dietro il successo, nascondeva una sofferenza profonda ma, con coraggio e grazie alla musica, è riuscita a liberarsi e a ricostruire la propria vita. La sua testimonianza, sincera e intensa, è un messaggio di speranza per tutte le donne che vivono situazioni simili: un invito a non restare in silenzio, a denunciare e a credere nella possibilità di rinascere.

Questi gli appuntamenti con Giuseppina Torre (presentazione del libro e/o concerto):

6 dicembre – Chiesa S. Francesco di Paola – Caltagirone (Catania) PRESENTAZIONE LIBRO + CONCERTO

(Catania) 7 dicembre – Spazio Cultura Meno Assenza – Pozzallo (Ragusa) CONCERTO

Il 6 dicembre, alle ore 19.30, presso la Chiesa S. Francesco di Paola di Caltagirone (Catania),presenterà il suo libro e suonerà in concerto in una serata condotta da Denise Murgo e organizzata dalla Proloco di Caltagirone. Ingresso libero fino a esaurimento posti con contributo volontario di 10 euro.

Il 7 dicembre, alle ore 19.00, presso Spazio Cultura Meno Assenza a Pozzallo (Ragusa) suonerà in concerto. La serata è patrocinata dal Comune di Pozzallo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Pubblicato da Bollettino Edizioni Musicali e distribuito da Sony Music Italia in fisico e in digitale (https://bio.to/giuseppinatorre), “THE CHOICE” è il suo terzo album, che ha prodotto con la supervisione artistica di ROBERTO CACCIAPAGLIA, registrato e missato da Gianpiero Dionigi presso il Glance Studio di Milano e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola presso Pinaxa Studio.

L’album è composto da 10 brani inediti che aprono le porte a un viaggio interiore e invitano a esplorare senza riserve la propria vulnerabilità, a rompere le barriere dell’autoconservazione e ad abbracciare la bellezza e la forza nel mostrarsi autenticamente fragili, senza la pressione di dover sempre apparire vincenti agli occhi degli altri. Il video della composizione “Rebel Soul” è disponibile sul canale YouTube dell’artista: www.youtube.com/watch?v=aq-gfqKvdJM.

Ecco la tracklist di “THE CHOICE”:

1) Another life

2) Live what you are

3) Moving skies

4) Fragile but free

5) Rediscover

6) Rebel soul

7) Time to change

8) Serendipity

9) The bravery

10) Breathless

GIUSEPPINA TORRE si è contraddistinta negli anni grazie alla sua musica, conquistando anche il pubblico americano. Una carriera che ha le sue origini a Vittoria, provincia di Ragusa, dove la pianista e compositrice è nata, cresciuta e ha intrapreso gli studi musicali. Negli Stati Uniti si è aggiudicata numerosi premi: Los Angeles Music Awards (“International Artist of the Year” e “International Solo Performer of the Year”), Akademia Awards di Los Angeles (“Ambiental/Instrumental”) e 5th I.M.E.A. Awards 2018.

GIUSEPPINA TORRE si è esibita in Italia e all’estero, suonando anche per Papa Francesco in occasione del Concerto dell’Epifania andato in onda su Rai 1 (2014) e in Vaticano presso la Casina di Pio IV – Pontificia Accademia delle Scienze alla presenza del Cardinale Lorenzo Baldisseri (2017). Ha aperto il concerto de Il Volo all’Arena di Verona (24 settembre 2019) ed è stata protagonista di prestigiose rassegne come Piano City Napoli (2020), Piano City Milano (2021, 2025), Piano City Palermo (2022) e La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi (2022, 2024, 2025).

Ha pubblicato 3 album: “Il Silenzio Delle Stelle” (Sony Music Italia, 2015), “Life Book” (Universal Music Italia, 2019) e “The Choice” (Sony Music Italia, 2024). È autrice delle musiche del docu-film “Papa Francesco – La mia Idea di Arte” (Walkman Records, 2018), distribuito in tutto il mondo nella versione che contiene il CD con la soundtrack e il DVD del documentario, un viaggio attraverso la galleria ideale del Pontefice tratto dall’omonimo libro scritto da Papa Francesco (a cura della giornalista e scrittrice Tiziana Lupi). Il 3 maggio 2021, su segnalazione della Prefettura di Ragusa, le è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito Della Repubblica Italiana”. Nel 2024 è stata protagonista di un tour in Corea del Sud in occasione dei 140 anni delle relazioni diplomatiche e culturali tra la Corea e l’Italia. Nel 2025 si è esibita per la prima volta in Australia e in Serbia.

