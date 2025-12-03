Fiorella Mannoia canta De André e Fossati a Genova

Share

Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia.

Un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996.

Da alcuni grandi brani dell’album insignito della Targa Tenco, ai successi più amati di De André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella, fino a nuove inedite versioni di capolavori della discografia dei due cantautori, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” renderà omaggio all’eredità immortale di maestri che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di intere generazioni.

Il tour debutterà il 27 giugno 2026 dall’Arena del Mare al Porto Antico di Genova per poi proseguire in tutta Italia, ecco le date annunciate:

27 giugno Genova – Arena Del Mare – Porto Antico – Altraonda Festival

7 luglio Marostica (VI) – Piazza Castello – Marostica Summer Festival Volksbank

9 luglio Cernobbio (CO) – Villa Erba – Lake Sound Park

14 luglio Asti – Piazza Alfieri – Asti Musica

15 luglio Vigevano (PV) – Castello Sforzesco – Vigevano In Castello

23 luglio – Palmanova(UD) – Piazza Grande – Estate di Stelle

24 luglio – Villafranca (VR) – Castello Scaligero – Villafranca Festival 2026

2 agosto Alghero (SS) – Anfiteatro Ivan Graziani – Alguer Summer Festival

7 agosto Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini – Castiglioncello Festival

9 agosto Forte Dei Marmi (LU) – Villa Bertelli – Villa Bertelli Live

19 agosto Cirò Marina (KR) – Arena Saracena – Krimisound Festival

23 agosto Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest

27 agosto Barletta (BT) – Fossato Del Castello

29 agosto Cattolica (RN) – Arena Della Regina

30 agosto Macerata – Sferisterio

2 settembre Brescia – Piazza Della Loggia – Brescia Summer Music

4 settembre Roma – Cavea – Roma Summer Fest

7 settembre Caserta – Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone

I biglietti per i live di “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 3 dicembre su Ticketone e circuiti di vendita abituali. Per info: www.friendsandpartners.it

