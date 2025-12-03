Luciano Ligabue inaugurerà l’Arena di Milano

Share

C’è una data da cerchiare in rosso sul calendario della musica live italiana: il 6 maggio 2026. Quella sera, sarà “LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony”,non solo un concerto, ma un vero e proprio inizio storico per l’entertainment nel nostro Paese. Luciano Ligabue, icona del rock italiano, è l’artista scelto per aprire l’era dell’Arena Milano nel quartiere Santa Giulia.

Per la prima volta le note risuoneranno in questo spazio e la prima volta il pubblico potrà varcare la soglia di quella che è, a tutti gli effetti, la venue più moderna e capiente d’Italia.

Ogni live di Luciano Ligabue è un evento imperdibile, ma vederlo il 6 maggio significherà essere parte della storia. Il rocker porterà la sua energia in uno spazio totalmente nuovo. Non una data qualsiasi, ma uno show unico per ascoltare i grandi classici e le hit più recenti con una resa sonora e visiva mai sperimentata prima e di vivere la prima serata che inaugura una nuova stagione di grandi eventi a Milano.

“Aprire il nostro palco con Ligabue è una dichiarazione d’intenti” dichiara Luca Martinazzoli, Managing Director di ARENA MILANO. “La sua energia e il suo impatto culturale rappresentano alla perfezione ciò che ARENA MILANO vuole essere: momenti straordinari, identità forti e live entertainment di livello internazionale. Questa première mostrerà tutto il potenziale della venue e la collocherà in modo definitivo sulla mappa come nuovo punto di riferimento per il live entertainment in Europa”.

“Sono felice e onorato di poter inaugurare con la mia musica ARENA MILANO – dichiara Ligabue. Voglio che sia un concerto speciale e faremo di tutto perché sia così”.

Il 6 maggio 2026 non sarà solo musica. Sarà la scoperta di un nuovo modo di vivere i concerti. Esserci significa poter dire: “Io, alla prima, c’ero”.

Situata nel cuore del quartiere in piena evoluzione di Santa Giulia, Arena Milano, progettata da David Chipperfield Architects and Arup, non è solo un’arena indoor ma un nuovo landmark urbano, simbolo di architettura contemporanea e tecnologia all’avanguardia. che si apre agli spazi pubblici circostanti. Insieme alla sua piazza di 12.000 m², progettata per ospitare grandi eventi all’aperto di livello internazionale, l’arena incarna perfettamente il futuro dell’intrattenimento live:

· Acustica di nuova generazione: progettata per garantire un suono pulito e potente in ogni ordine di posto.

· Comfort totale: servizi premium, un’offerta food & beverage all’avanguardia – dalle postazioni self-service interattive ai ristoranti gourmet – e una visibilità perfetta da ogni settore che azzera la distanza tra artista e pubblico.

· Design iconico: una struttura che ridefinisce lo skyline milanese, con la più grande facciata video di questo tipo in Europa, e che eleva l’esperienza “live”.

ARENA MILANO, che sarà completata nei tempi previsti per lo svolgimento delle Olimpiadi Invernali e delle competizioni di hockey su ghiaccio maschile, porterà a Milano un nuovo standard di hospitality per il live entertainment. In occasione di questo concerto – e di tutti quelli che seguiranno – il pubblico potrà scegliere non solo i biglietti tradizionali, ma anche soluzioni Premium acquistabili con un semplice click. I biglietti Premium offrono posti a sedere a ridosso del palco, un ingresso dedicato per rendere l’arrivo più fluido e l’accesso a servizi di bar esclusivi per tutta la serata. Per chi desidera un’esperienza ancora più riservata, suite private, lounge dedicate, skybox e il Premium Club offriranno spazi ideali per accogliere ospiti e gruppi, inaugurando un nuovo modo di vivere gli eventi live in Italia.

I biglietti per “LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony”saranno disponibili dalle ore 11.00 di lunedì 8 dicembre su Ticketone.

Per gli iscritti al Barmario presale dalle ore 11.00 di venerdì 5 dicembre fino alle ore 11.00 di sabato 6 dicembre.

Per i clienti Unicredit presale dalle ore 11.00 di sabato 6 dicembre fino alle 11.00 di domenica 7 dicembre.

Presale per chi è già in possesso del biglietto per lo Stadio San Siro: dalle ore 11.00 di domenica 7 dicembre fino alle 11.00 di lunedì 8 dicembre.

UniCredit è Official Preseller Partner de la “LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony”, grazie al supporto strategico di Synapsy Company.

