Laura Pausini da domani in radio con “Ritorno ad amare”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

LAURA PAUSINI: fuori il prossimo venerdì 5 dicembre il nuovo singolo, RITORNO AD AMARE.

Il brano, scritto e interpretato originariamente da Biagio Antonacci (2001), sarà pubblicato nella versione di Laura per Warner Records / Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali, prodotto e arrangiato da Paolo Carta e la stessa Laura.

“Il mio legame musicale e affettivo con Biagio Antonacci risale agli anni 90 – commenta Laura Pausini. Ho amato da subito questa canzone, che mi é servita tanto nel 2001, diventando per me una compagna, una maestra, in un momento di grande cambiamento personale.

Il mio pubblico l’ha ascoltata live dalla mia voce durante il tour degli stadi che io e Biagio abbiamo fatto insieme nel 2019 e oggi l’ho scelta per rappresentare, dopo l’anteprima de ‘La mia storia tra le dita’, il primo singolo dedicato solo al mio disco di cover in italiano, cantandola con la stessa stima e lo stesso amore che ho sentito in tutti questi anni”.

RITORNO AD AMARE è accompagnata dal videoclip diretto da Luca Tommassini (con la direzione artistica di Luca e di Laura stessa).



“Per questo video Luca Tommassini mi ha proposto di omaggiare il nostro comune mito Freddie Mercury. Ci piaceva inoltre l’idea che per un disco di cover anche la parte visuale contenesse degli omaggi ai miei videoclip preferiti e in questo caso ci siamo ispirati a ‘Seven Nation Army’ degli White Stripes.

Sono una persona molto più fragile e insicura di quello che si può pensare, che trova la sua forza sempre e solo nella musica. Questa canzone parla dell’amore che dovremmo tutti donare a noi stessi e per questo il video racconta di una storia d’amore, con me stessa”.

Continua Luca Tommassini:

“È un’idea che nasce anni fa, durante il tour negli stadi, quando proposi a Laura di interpretare Freddie Mercury. Lei mi diceva che in questo brano ci sono percussioni che ricordano proprio i Queen, e da lì ci siamo portati dietro questa intuizione, fino a darle oggi una forma nuova. Volevo che raccontasse tutte le sue abilità, non solo come cantante, ma come performer. Ho scelto di realizzare un video crudo, essenziale, dove mi gioco soltanto Laura. Nessun effetto speciale, solo lei, che si mostra in una luce nuova. È un inno alla sua capacità di essere non solo una straordinaria cantante, ma una performer che incarna emozioni pure. Firmare un videoclip di Laura Pausini insieme a lei, così come firmiamo tutto quello che facciamo, è il regalo più bello che potessi ricevere in questo momento della vita”.

Il brano uscirà alla mezzanotte del 5 dicembre, unitamente al videoclip (dopo una performance in anteprima che vedrà Laura protagonista questa sera della finale di X Factor), in attesa di essere presentato live nel prossimo tour.

L’unidicesima tournée mondiale IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, debutterà a marzo 2026, per la prima volta dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York.

In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 per tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno.

Un calendario ricchissimo appunto, a cui nei giorni scorsi si sono aggiunte nuovi appuntamenti: la data zero a Mantova l’1 ottobre 2026, due nuovi stadi, Lignano Sabbiadoro e Pescara, il 2 e il 26 giugno 2027, e l’attesissima data alla Royal Albert Hall di Londra il 28 ottobre 2027.

Sarà l’ennesima grande maratona dal vivo, specchio della caratura di un’artista internazionale che da più di 30 anni porta la sua musica in giro per il mondo e che quest’anno presenterà oltre ai brani più celebri alcun delle tracce contenute nel nuovo album, IO CANTO 2, in uscita nei prossimi mesi per Warner Records / Warner Music Italy; la versione spagnola, YO CANTO 2, conterrà brani di soli autori latini.

La cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streamings, riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, prima e unica artista italiana ad entrare nella prestigiosa Hot 100 di Billboard USA con la versione del rapper portoricano Rauw Alejandro della sua hit Se fue, ha conquistato 4 Latin Grammy Awards, è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come “Person of the Year 2023” (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento). Nel suo palmarès vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar, prima artista in assoluto a cantare allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo.

Recentemente ha ricevuto un Billboard Icon Award e un Global Icon Award di Billboard Women in Music, consegnatole al cospetto di Sua Santità Papa Leone XIV.



Ha collaborato con molti dei più grandi artisti internazionali del nostro tempo, come Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey, Charles

Aznavour, Marc Anthony, Ricky Martin, Kylie Minogue, Alejandro Sanz, Celine Dion, e Michael Jackson. Tra le più recenti collaborazioni un’esibizione live estemporanea con Alanis Morissette e un brano in duetto con Robbie Williams, primo inno ufficiale di FIFA, presentato durante la finale dei Mondiali per Club a New York, che rappresenterà anche la Coppa del Mondo 2026.

Laura Pausini si è esibita sui palchi più prestigiosi del mondo, prima italiana al Radio City Music Hall a New York, al Madison Square Garden sempre nella Grande Mela, prima italiana ad esibirsi anche alla Royal Albert Hall di Londra e all’Olimpya di Parigi.

Oltre 40 paesi in oltre 30 anni di carriera hanno assistito ai suoi concerti dal vivo: tra gli altri Italia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Portogallo, Germania, Slovenia, Svezia, Finlandia, Austria, Lussemburgo, Monaco, Bulgaria, Serbia, Malta, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Messico, Perù, Porto Rico, Venezuela, Repubblica Dominicana, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Panama, e ancora Canada, Stati Uniti, Russia e Australia.

IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 è organizzato e prodotto da Friends&Partners.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

Info presale fanclub: www.laura4u.com

IO CANTO / YO CANTO

WORLD TOUR 2026/2027

LE DATE

SPAIN + LATAM LEG

27 MARZO 2026 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

29 MARZO 2026 – ARONA – TENERIFE (SPAGNA) @ ESTADIO ANTONIO DOMINGUEZ

2 APRILE 2026 – BARCELONA (SPAGNA) @ PALAU SANT JORDI

4 APRILE 2026 – VALENCIA (SPAGNA) @ ROIG ARENA

6 APRILE 2026 – MADRID (SPAGNA) @ MOVISTAR ARENA

10 APRILE 2026 – MONTEVIDEO (URUGUAY) @ ANTEL ARENA

12 APRILE 2026 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA

15 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA

16 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA

18 APRILE 206 – LIMA (PERU) @ ARENA 1

22 APRILE 2026 – BOGOTÁ (COLOMBIA) @ MOVISTAR ARENA

24 APRILE 2026 – QUITO (ECUADOR) @ COLISEO RUMINAHUI

29 APRILE 2026 – SAN JOSÉ (COSTA RICA) @ ESTADIO NACIONAL DE COSTA RICA

2 MAGGIO 2026 – MEXICO DF (MESSICO) @ ARENA CDMX

5 MAGGIO 2026 – GUADALAJARA (MESSICO) @ ARENA GUADALAJARA

7 MAGGIO 2026 – MONTERREY (MESSICO) @ ARENA MONTERREY

10 MAGGIO 2026 – SANTO DOMINGO (REPUBBLICA DOMINICANA) @ ARENA SANTO DOMINGO

14 MAGGIO 2026 – SAN JUAN (PORTO RICO) @ COLISEO DE PUERTO RICO

16 MAGGIO 2026 – MIAMI (FLORIDA) @ KASEYA CENTER

21 MAGGIO 2026 – ORLANDO (FLORIDA) @ KIA CENTER

23 MAGGIO 2026 – DALLAS (TEXAS) @ TEXAS TRUST CU THEATRE

28 MAGGIO 2026 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ PEACOCK THEATER

30 MAGGIO 2026 – CHICAGO (ILLINOIS) @ ROSEMONT THEATRE

4 GIUGNO 2026 – TORONTO (CANADA) @ COCA-COLA COLISEUM

6 GIUGNO2026 – NEW YORK (NEW YORK) @ THE THEATER @ MSG

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG

1 OTTOBRE 2026 – MANTOVA @ PALA UNICAL DATA ZERO

4 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

6 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

7 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

11 OTTOBRE 2026 – STUTTGART (GERMANIA) @ SCHLEYER-HALLE

13 OTTOBRE 2026 – OBERHAUSEN (GERMANIA) @ RUDOLF WEBER-ARENA

15 OTTOBRE 2026 – ZURICH (SVIZZERA)@ HALLENSTADION

17 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA

22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO)@ MEO ARENA

25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL

27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL

30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA

1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA

3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

BRAZIL

27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU

ITALIAN LEG (STADI)

2 GIUGNO 2027 – LIGNANO SABBIADORO @ STADIO GUIDO TEGHIL

12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO

19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA

26 GIUGNO 2027 – PESCARA @ STADIO ADRIATICO

3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG

28 OTTOBRE 2027 – LONDRA @ THE ROYAL ALBERT HALL

9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE

12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA

14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA

21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM

24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA)@ ZIGGO DOME

Comunicato Stampa: Goigest