Salmo conquista Milano con la sua data del tour

Prima di portare oltreoceano -sui palchi di Los Angeles, Toronto, New York e Miami- il suo WORLD TOUR 2025 (prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360), ieri sera all’Unipol Forum Salmo ha messo il punto finale alla sua stagione live italiana, tornando a conquistare Milano a distanza di tre mesi dal trionfo del Lebonski Park a Fiera Milano Live.

Salmo ha dato vita a uno show di grande impatto sul piano sonoro e visivo, arricchito da scenografie curate nel dettaglio, un ritmo narrativo sempre serrato e una scaletta pensata per dare forma sul palco all’universo del suo ultimo album Disco di Platino “RANCH” (Columbia Records/Sony Music Italy) insieme ai brani cult della sua carriera. Ad accendere ulteriormente l’atmosfera l’arrivo di Lazza e Nitro, protagonisti di un momento ad altissima intensità sulle note di “MOB”.

Non solo. All’Unipol Forum è arrivato anche un grande annuncio live per il 2026: Salmo si prepara a lasciare un segno nella storia di Firenze Rocks. Tra i pochissimi italiani ad aver calcato il palco del Festival, l’artista sarà protagonista dell’edizione 2026, nella giornata di venerdì 12 giugno: per lui un posto di spicco tra i giganti della musica internazionale.

Dopo Firenze Rocks, l’attesissimo ritorno live alle radici: a luglio 2026 LEBONSKI PARK arriverà in Sardegna, in una location del tutto inedita, l’Ippodromo di Arzachena (SS), per il maxi-evento in programma il 25/7. Salmo gioca in casa portando nella sua terra un format unico nel suo genere, alzando ancora l’asticella del live entertainment. La formula resta quella che ha conquistato il pubblico di Fiera Milano Live, un’esperienza totale costruita intorno ai fan, ma con un parco a tema ancora più vasto e spettacolare, e nuove attrazioni pensate per coinvolgere tutti i partecipanti prima che la musica prenda il controllo dello show. Biglietti disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

