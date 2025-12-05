La scenografia del Premio Tenco 2025 diventa litografie d’autore

Share

🔊 Clicca per ascoltare

La scenografia del Premio Tenco 2025, la rassegna della canzone d’autore tenutasi il 23, 24 e 25 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo (Imperia), diventa una serie di litografie d’autore, ideata da Sergio Secondiano Sacchi e Vincenzo Sanfo e firmata dagli artisti Zhang Hongmei e Marco Nereo Rotelli.

Nel segno del tema del Tenco 2025, dedicato alla Memoria, la scenografia ha reso omaggio a tre personalità indimenticabili della cultura e della musica italiana: Luigi Tenco, Amilcare Rambaldi e Sergio Staino.

I ritratti di Zhang Hongmei, arricchiti dalle scritte poetiche di Marco Nereo Rotelli, intervallati da vedute urbane dell’artista cinese, sono realizzati con un segno deciso in bianco e nero fortemente contrastato e incorniciati da tessuti colorati, strappati e consunti, incollati a corona dei volti.

Questi frammenti, secondo l’idea dell’artista, simboleggiano il nostro tempo travagliato e inquieto, che riecheggia nelle canzoni di Tenco, nelle parole di Rambaldi e nell’opere di Staino, mentre le frasi poetiche di Rotelli amplificano il significato dei ritratti, evocando la vita e il messaggio dei tre protagonisti, la cui memoria continua a ispirare il presente. Con questo progetto, il Tenco celebra i suoi primi cinquant’anni guardando al futuro, nel segno del ricordo e della gratitudine verso chi ne ha acceso il cammino.

I due artisti sono legati al Club Tenco: la cinese Zhang Hongmei è già autrice della scenografia del 2010 e Marco Nereo Rotelli è stato protagonista di memorabili allestimenti.

Stampati con tecnica litografica, i ritratti conservano fedelmente il lavoro degli artisti e sono oggetti da collezione destinati a crescere in valore nel tempo.

Le tre litografie, firmate in lastra da Zhang Hongmei e numerate a mano da 1 a 100, sono acquistabili da oggi tramite la segreteria del Club Tenco scrivendo una mail a segreteria@clubtenco.it (Dimensioni: 25 X 30 cm; prezzo: 100 euro per il trittico e 50 euro per la singola opera, consegna diretta inclusa).

ZHANG HONG MEI, nata nel 1973 a Penglai, si laurea in disegno tessile presso l’Accademia di Belle Arti dello Shandong e all’Università Qinghua, dove completa anche un master. Dal 1996 insegna presso l’Università di Arte e Design dello Shandong. Dal 2000 sviluppa la sua attività pittorica con mostre internazionali, unendo astrazione e realismo cinese; il suo lavoro “Barchetta” viene selezionato per la Biennale Internazionale dei Tessuti e delle Tappezzerie di Pechino.

Responsabile del design tessile presso Wuxi Natural Textile Industrial, espone in prestigiosi musei e fiere internazionali, tra cui Centre Pompidou, Barbican Museum, Biennale di Venezia e Museo Paul Valery. Realizza installazioni permanenti e temporanee, come “Urban Colors” e “Human Condition”, esposte in tutto il mondo. Dal 2020 al 2025 partecipa a personali e collettive in sedi italiane e internazionali e, insieme a Marco Nereo Rotelli, realizza la scenografia del Premio Tenco 2025. Partecipa alla mostra “Presente Cinese” in Puglia e nel 2026 terrà una personale al museo MUSEC di Lugano, consolidandosi come artista di rilievo internazionale.

MARCO NEREO ROTELLI, nato nel 1955 a Venezia, dove si è laureato in architettura nel 1982, vive e lavora a Milano. Da anni sviluppa una ricerca sulla luce e sulla dimensione poetica, definita da Harald Szeemann come “un ampliamento del contesto artistico”. Nel corso della sua carriera ha creato un’interrelazione tra arte e diverse discipline del sapere, coinvolgendo filosofi, musicisti, fotografi, registi, e soprattutto la poesia è diventata un riferimento costante del suo lavoro.

Nel 2000 ha fondato il gruppo Art Project, oggi diretto da Elena Lombardi e composto da giovani artisti e architetti, con il quale realizza numerosi interventi e progetti di installazione urbana.

Questo impegno gli ha permesso di partecipare a undici edizioni della Biennale di Venezia, oltre a numerose mostre personali e collettive. È stato inoltre invitato dalla Northwestern University di Chicago come artist-in-residence.

Le sue opere sono presenti in musei e importanti collezioni private in tutto il mondo. Di lui hanno scritto alcuni dei più importanti critici d’arte, poeti, scrittori, filosofi e personalità della cultura internazionale, contribuendo a creare un’importante bibliografia sul suo lavoro.

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB TENCO

L’Associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati di musica, con la guida del floricultore ed ex partigiano Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d’autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”.

www.clubtenco.it

INSTAGRAM

FACEBOOK

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni Sara Testori