Chiello in radio con “Lupo”

“Cade una foglia nel bosco, ho tradito me stesso, ho ceduto all’animale che ho dentro…” – Chiello

Da venerdì 5 dicembre, entra in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale “LUPO”, il nuovo singolo di CHIELLO (Island Records/Universal Music Italia).

È online il video di “LUPO” (https://youtu.be/SwH6itX-zHg) diretto da Tommaso Ottomano, con la fotografia di Marco De Pasquale e prodotto da Borotalco.tv. Il videoclip trascina lo spettatore in una distopia fredda e contaminata che rende tangibile il conflitto interiore evocato nella canzone. Un’opera visiva potente, che indaga il dramma intimo nato dalla relazione tra due esseri condannati.

“LUPO” è un brano che segna un ulteriore passo nella crescita artistica del cantautore, sempre più orientato verso un linguaggio evocativo, cinematografico e profondamente emotivo. Con questo pezzo, Chiello esplora il lato più oscuro e istintivo dell’essere umano, sviluppando un racconto fatto di riti primordiali, che trasportano l’ascoltatore in un bosco interiore dove convivono colpa, introspezione e ferocia.

Il cantautore, per la prima volta in gara al Festival di Sanremo, è pronto a tornare sul palco con “Chiello Club Tour 2026”, sei date ad alta intensità.

Questo il calendario, organizzato e prodotto da Trident Music:

16 APRILE 2026 – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA

19 APRILE 2026 – ATLANTICO – ROMA

21 APRILE 2026 – TEATRO CARTIERE CARRARA – FIRENZE

22 APRILE 2026 – ESTRAGON – BOLOGNA

28 APRILE 2026 – ALCATRAZ – MILANO

29 APRILE 2026 – TEATRO CONCORDIA – VENARIA REALE (TORINO)

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e nei punti vendita abituali. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://bit.ly/chielloclubtour2026.

CHIELLO, classe 1999, nasce a Venosa, una piccola località in provincia di Potenza (Basilicata). Grazie al talento e a un’attitudine unica, si afferma tra i protagonisti di spicco della scena trap insieme al collettivo FSK satellite, con cui raggiunge un importante numero di certificazioni. Successivamente CHIELLO prosegue la sua carriera da solista collaborando con artisti e produttori di rilievo in brani come “Ayahuasca” di Mace e Colapesce, “Cancelli di mezzanotte” con Rkomi (platino) e “La strega del frutteto” con Madame e Sick Luke (oro). Nel 2021 debutta con l’atteso primo album “Oceano Paradiso”, che ottiene la certificazione oro a pochi mesi dall’uscita. Forte di questo successo, viene invitato come ospite ai live di X Factor 2021, dove si esibisce con la hit “Quanto ti vorrei” (platino). Nell’estate 2022 partecipa ai Tim Summer Hits e alla finale dei Tim Music Awards all’Arena di Verona. A ottobre dello stesso anno pubblica il singolo “Cuore tra le stelle”. Il 2023 si apre a marzo con il singolo “Milano Dannata”, che anticipa il secondo album “Mela Marcia”, presentato in due speciali eventi live a Milano e Roma nel mese di novembre. Tra le collaborazioni più recenti, spiccano quelle con Mahmood nel brano “Paradiso” insieme a Tedua e con Mace in “Ruggine” insieme a Coez. Nel 2024 pubblica il singolo “Limone”, seguito da “Stanza 107” e dall’intenso “Ho sbagliato ancora”. Il 2025 si apre con la partecipazione all’album “Tropico del Capricorno” di Guè, con il feat. “Non lo So”, l’album “Scarabocchi” con i singoli “Amore mio”, “Pirati” e “Scintille”, la partecipazione al 75° Festival di Sanremo come ospite nella serata delle cover con Rose Villain e il suo primo tour nei club italiani.

