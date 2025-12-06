Share

Da aprile 2026 CRISTIANO DE ANDRÉ si esibirà in concerto in tutta Italia con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR 2026”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. I biglietti sono disponibili da oggi (per la data di Trieste invece saranno disponibili dalla settimana prossima): https://bit.ly/deandrebestoftour26

Il progetto “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ” si arricchisce così di un nuovo tassello dopo i grandi e recenti successi: i quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010), “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023), i vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio e il tutto esaurito in ogni tappa del “De André canta De André Best of Tour Teatrale” e del “De André Canta De André Best Of Estate”.

Con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR 2026” Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti.

Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

Queste le prime date:

10 aprile al Teatro Rossini di Civitanova Marche (Macerata)

14 aprile al Politeama Rossetti di Trieste

16 aprile al Palazzo dei Congressi di Lugano

17 aprile al Gran Teatro Infinity 1 di Cremona

19 aprile al ChorusLife Arena di Bergamo

21 aprile al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento

21 maggio al Teatro Augusteo di Napoli

22 maggio al Teatro Team di Bari

26 giugno al Teatro Romano di Fiesole (Firenze)

Cristiano De André è attualmente in tour con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR TEATRALE”, queste le prossime date:

5 dicembre al Teatro di Varese di Varese

6 dicembre al Teatro Geox di Padova

7 dicembre al PalaUnical di Mantova

Il tour è prodotto e organizzato da Trident Music.

