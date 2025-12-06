Umberto Tozzi: online il video di “Vento d’aprile”

Share

È online su YouTube il video di “VENTO D’APRILE” (https://youtu.be/Hxz_WynH3co?si=RKRyyC1uH8V-GQLW), nuovo brano di UMBERTO TOZZI dedicato a Elisa, bambina venuta a mancare nel 2020 per una rara forma di leucemia.

Nel videoclip scorrono le immagini della performance live con cui l’artista ha presentato ufficialmente l’inedito sul palco dell’Arena di Verona durante la GRANDE FESTA de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR”.

I proventi dello streaming di questa canzone saranno devoluti in favore alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Umberto Tozzi conferma in questo modo il suo sostegno a favore della ricerca su questa malattia, una causa a cui tiene profondamente e che lo vede in prima linea: lo speciale appuntamento all’Arena di Verona, è stato uno degli eventi più attesi del sessantesimo anniversario di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

In sei decenni Fondazione AIRC ha destinato circa 2,5 miliardi di euro alla migliore ricerca oncologica indipendente nel nostro paese con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in cure efficaci.

“VENTO D’APRILE” fa parte del nuovo progetto discografico “L’ULTIMA NOTTE ROSA LIVE” (https://bio.to/LUltimaNotteRosaLive), doppio album che contiene featuring d’eccezione con Laura Pausini, Raf, Marco Masini, HAUSER e i The Kolors, disponibile in digitale e Doppio CD e dal 12 dicembre in Doppio Vinile colorato e nello Special Deluxe Box in edizione limitata con Doppio Vinile Colorato, T-shirt, Plettro autografato e Spilla.

In attesa dei 12 concerti evento in Italia e in Europa del tour “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW”, date che segnano l’addio alle scene live di UMBERTO TOZZI, “L’ULTIMA NOTTE ROSA LIVE” comprende 21 performance del tour mondiale “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR” riarrangiate con una grande orchestra e prodotte da Gianluca Tozzi (Momy Records), Ferdinando Salzano (fondatore Friends & Partners) e Milo Fantini (Concerto Music), e da 5 brani inediti, prodotti da Gianluca Tozzi per Momy Records e da Bruno Carlo Oggioni per Art & Music Recording Studios (oltre a “Vento d’aprile” gli altri inediti si intitolano: “Io e te nell’infinito”, “Eroi”, “Inevitabilmente”e“Un tricheco al sole”)

I brani dal vivo del doppio album, che sono capaci di far rivivere le emozioni dei concerti straordinari che hanno portato Umberto Tozzi davanti alle platee di quattro continenti, rappresentano il best of di quanto registrato durante la tournée mondiale.

Sono presenti nella tracklist “Ti amo” con Laura Pausini, “Si può dare di più” con Laura Pausini e Raf, “Self Control” e“Gente di Mare” con Raf, “T’innamorerai” e “Gli innamorati” con Marco Masini, “Tu” con The Kolors e “Donna amante mia” con HAUSER.

Un viaggio in musica attraverso luoghi straordinari come Le Terme di Caracalla a Roma, trionfale debutto del tour, Piazza San Marco a Venezia, La Forest National di Bruxelles, l’Unipol Forum di Milano, L’Inalpi Arena di Torino e l’Arena di Verona.

Proprio nella magia dell’anfiteatro veronese sono state registrate 8 canzoni de “L’ULTIMA NOTTE ROSA LIVE”, che includono gli special guest che si sono esibiti con Umberto Tozzi durante LA GRANDE FESTA de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR”.

«Questo progetto discografico rappresenta per me un’istantanea preziosa che voglio condividere con il mio pubblico – racconta Umberto Tozzi – È il riflesso di tutto ciò che abbiamo vissuto e stiamo vivendo insieme durante questo ultimo tour mondiale. Un viaggio fatto di emozioni, di incontri, di palchi indimenticabili in Italia e nel resto del mondo, questo doppio album vorrei che custodisse e restituisse questa magia».

Tracklist:

1. Notte rosa

2. Ti amo feat. Laura Pausini

3. Gli altri siamo noi

4. Si può dare di più feat. Raf, Laura Pausini

5. Gente di mare feat. Raf

6. Self control feat. Raf

7. Gli innamorati feat. Marco Masini

8. T’innamorerai feat. Marco Masini

9. Immensamente

10. Qualcosa qualcuno

11. Lei

12. Eva

13. Io camminerò

14. Dimentica dimentica

15. Donna amante mia feat. Hauser

16. Il grido

17. Dimmi di no

18. Io muoio di te

19. Stella stai

20. Tu feat. The Kolors

21. Gloria

“L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW”

Umberto Tozzi terrà sette concerti in Italia (come le sette lettere che compongono il suo nome) e cinque concerti in Europa (come le cinque lettere che compongono il suo cognome) che sugellano il ciclo di live che è iniziato da Roma nel giugno 2024 proseguendo fino all’Arena di Verona. Un lungo viaggio di due anni in quattro continenti, come annunciato a sorpresa nel marzo 2024 al Teatro L’Olympia, che ha trasformato ogni palco in un’esplosione di emozioni e che si chiude con l’energia di un tour indimenticabile sia per l’artista che per il suo pubblico.

I biglietti del tour “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW” sono disponibili su TicketOne.it e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Queste le date live, prodotte e organizzate da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music:

U · 5 marzo 2026 – Eboli (Salerno) – Palasele

M · 7 marzo 2026 – Bari – Palaflorio

B · 11 marzo 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

E · 14 marzo 2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum

R · 18 marzo 2026 – Milano – Unipol Forum

T · 19 marzo 2026 – Torino – Inalpi Arena

O · 21 marzo 2026 – Padova – Kioene Arena

T · 12 aprile 2026 – Zurich – Kongresshaus

O · 26 aprile 2026 – Graz – Stadthalle

Z · 1° maggio 2026 – Brussels – Forest National

Z · 6 maggio 2026 – Paris – Le Grand Rex

I · tba – London

RTL 102.5 è radio partner delle date italiane de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW”.

Birindelli Auto è automotive partner del tour.

UMBERTO TOZZI

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’annuncio a sorpresa dell’addio alle scene è stato dato il 15 marzo 2024 al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo, palco che l’artista ha calcato per tre volte e che sarà, l’11 maggio 2025,una delle immancabili tappe de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW”.

Cantautore e musicista carismatico e creativo, Umberto Tozzi grazie alle sue hit senza tempoè diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale.

Sono numerosi i record in termini di successi discografici che hanno caratterizzato la vita artistica di Tozzi, a partire da “Ti Amo”, indimenticabile brano del 1977, capace di rimanere ai vertici delle classifiche per più di sette mesi, stracciando ogni record di vendita e vincendo l’edizione di quell’anno del Festivalbar, ha attraversato ogni confine con le sue numerose reinterpretazioni, fino ad arrivare a essere al centro di una delle scene clou della fortunata serie “La casa di carta 4”.

Impossibile non citare la super hit mondiale “Gloria” – scelta per la colonna sonora del film di Martin Scorsese “The Wolf of Wall Street”, ma anche per il film cult “Flashdance” diretto da Adrian Lyne – che porta il nome di Umberto Tozzi oltreoceano grazie all’interpretazione del brano realizzata da Laura Branigan nel 1982 e che si posiziona al numero 1 della classifica americana rimanendo nella classifica Billboard Hot 100 per 36 settimane.

E ancora “Si può dare di più”, “Gli altri siamo noi”, “Gente di mare”, “Dimmi di no”, “Stella Stai”, “Donna amante mia”, “Claridad” (incisa da Luis Fonsi) ed “Eva”, portata al successo in tutta l’America Latina da Ivete Sangalo.

Il 1982 è l’anno in cui riceve il Golden Globe,premio ottenuto con oltre 27 milioni di copie vendute in soli 5 anni e anche l’anno in cui è nominato ai Grammy Awards con “Gloria” cantata da Laura Branigan. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più” insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, nel 1988 raggiunge il terzo posto all’Eurovision Song Contest con “Gente di Mare” insieme a Raf. Nel 1994 vince nuovamente il Festivalbar con “Io muoio di te”.

L’ennesimo esempio di come l’arte di Umberto Tozzi abbia da sempre scavalcato tutti i confini, geografici, temporali e soprattutto culturali, è il numero impressionante di capolavori cinematografici e serialità televisive che in questi 50 anni di carriera hanno scelto le hit del cantautore come colonna sonora.

Tra i titoli dei brani di Tozzi entrati nella storia del cinema e della serialità ricordiamo: “I NUOVI MOSTRI” di Mario Monicelli, Dino Risi ed Ettore Scola (1977), “FLASHDANCE” di Adrian Lyne (1983), “ASTERIX E OBELIX Missione Cleopatra” di Alain

Chabat (2002), “HOSTEL” di Quentin Tarantino (2005), “THE WOLF OF WALL STREET” di Martin Scorsese (2013), “GLORIA BELL” di Sebastian Lelio (2018), “TONYA” di Margot Robbie (2018), “SPIDER MAN FAR FROM HOME” di Jon Watts (2019) e “LA CASA DE PAPEL 4” di Jesus Colmenar (2020), “SUPERSEX” di Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni (2024), “GRISELDA” diAndrés Baiz (2024), “DISCLAIMER – la vita perfetta” di Alfonso Cuarón con Cate Blanchett e Kevin Kline (2024).

Tantissime e indimenticabili le collaborazioni che negli anni Umberto Tozzi ha collezionato con grandi artisti italiani, come Mogol, Dalida, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, i Pooh, Raf, Monica Bellucci, Enrico Ruggeri e Marco Masini, e internazionali, con nomi del calibro di Anastacia, Francis Cabrel, Laura Branigan, Sergio Dalma, Howard Carpendale e tanti altri.

