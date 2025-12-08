Geolier annuncia il suo quarto album “Tutto è possibile”

Share

È chiaro a tutti: Geolier ha ormai conquistato il suo posto nella storia.

91 dischi di platino. 38 dischi d’oro. Figura tra le più influenti dell’intera scena urban italiana. Fenomeno del rap italiano, e non solo, Geolier annuncia oggi l’arrivo del suo quarto disco: “TUTTO È POSSIBILE” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), fuori ovunque il 16 gennaio.

Un album che si presenta già come uno dei progetti più attesi e determinanti della musica italiana negli ultimi anni.

Numeri, impatto culturale e dominio delle classifiche convergono in un’unica direzione: quella di un artista che continua a ridisegnare gli standard della musica italiana. Tutto lascia intuire che questo progetto sarà destinato a entrare nella storia, non solo per la forza di chi lo firma, ma per l’energia con cui Geolier trasforma ogni uscita in un evento nazionale.

Un progetto che dimostra che il limite non esiste e che la sua ascesa è destinata a continuare, sempre più in alto.

L’annuncio arriva dopo il successo dei primi due brani che hanno anticipato ufficialmente il quarto disco: “FOTOGRAFIA” (https://wmi.lnk.to/fotografia; Atlantic Records Italy\ Warner Music Italy), brano interamente in napoletano che ha conquistato il 1° posto su Spotify, Apple Music e YouTube, e “081” (https://wmi.lnk.to/081; Atlantic Records Italy\ Warner Music Italy), che dopo il dominio del precedente singolo è tornato a imporsi con forza al primo posto sulle principali piattaforme. Forte della sua credibilità in ogni registro, con questi brani ha mostrato ancora una volta quanto sia uno degli artisti più completi e riconoscibili della scena. La sua autenticità e la sua versatilità, infatti, lo rendono senza dubbio un unicum nel panorama musicale italiano.

Il nuovo lavoro promette di amplificare ancora di più ciò che Geolier rappresenta oggi: un linguaggio unico, un’identità riconoscibile e una visione che parla alla sua città ma arriva ovunque.

Ma non solo musica: anche sul fronte live, Geolier ha riscritto le regole del gioco. Nel 2026 tornerà dove tutto è iniziato: altri tre Maradona già sold out, che chiuderanno il gigantesco tour “GEOLIER STADI 2026”, insieme agli appuntamenti negli stadi di Milano San Siro e Roma Olimpico.

Di seguito le date prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

6 GIUGNO 2026

TERMOLI (CB) – ARENA DEL MARE 42° 15° – DATA ZERO

13 GIUGNO 2026

MILANO – STADIO SAN SIRO

19 GIUGNO 2026

ROMA – STADIO OLIMPICO

23 GIUGNO 2026

MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

26 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

27 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

28 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Info biglietti su: https://www.magellanoconcerti.it/.

GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, ottenendo, in così poco tempo, importanti certificazioni: ben 91 dischi di platino e 38 dischi d’oro e oltre 1.5 miliardi di streaming totali e 468 milioni di views su YouTube. Un successo inarrestabile dietro l’altro non soltanto discografico, ma anche live, un artista da record, che oltre a collezionare un tutto esaurito dietro l’altro, è stato il primo a calcare il palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per tre concerti consecutivi completamente sold out ed ha infranto un altro record nell’estate 2025, quando è stato il primo in assoluto ad esibirsi per ben due volte all’Ippodromo di Agnano nella sua città. Il 19 novembre 2024 è uscito il suo primo libro “PER SEMPRE”, un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona. Il 2025 è iniziato con il “GEOLIER LIVE 2025”, un tour interamente sold out nei palasport e che è proseguito per tutta l’estate, per poi concludersi nella suggestiva Arena di Verona. Il 2026, invece, lo vedrà protagonista del “GEOLIER STADI 2026”, che terminerà con 3 concerti allo Stadio Maradona sold out. Lo scorso 7 novembre ha pubblicato il singolo “FOTOGRAFIA”, seguito da “081”, pubblicato il 5 dicembre, entrambi brani che anticipano l’uscita del quarto disco.

