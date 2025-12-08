Lucca Film Festival al via i bandi per la ventiduesima edizione

Share

Al via i bandi per i concorsi internazionali di lungometraggi e cortometraggi della ventiduesima edizione del Lucca Film Festival, che si svolgerà dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, con la direzione artistica di Nicola Borrelli. Il festival è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Sono aperti i bandi di concorso per la Sezione Lungometraggi Internazionali e per la Sezione Cortometraggi Internazionali. I concorsi sono aperti fino al 15 luglio 2026, con la earlybird deadline (a tariffa ‘scontata’) fino al 31 gennaio 2026 e le opere dovranno essere in anteprima italiana. Il regolamento completo e le iscrizioni al link https://filmfreeway.com/LuccaFilmFest



Le opere selezionate saranno proiettate durante il Lucca Film Festival 2026 e saranno valutate da due giurie professionali, che assegneranno i seguenti premi:

Sezione Lungometraggi Internazionali – 3.000 euro

Sezione Cortometraggi Internazionali – 1.000 euro



Una giuria stampa assegnerà il Premio Marcello Petrozziello al lungometraggio e per i due concorsi saranno assegnate due Menzioni speciali da una giuria popolare e da una giuria studentesca – composta da studenti delle scuole superiori e delle università. La giuria stampa assegnerà anche una menzione al cortometraggio.

Nelle edizioni precedenti hanno fatto parte della giuria internazionale per i lungometraggi personalità di spicco del cinema come Cristi Puiu, Rutger Hauer, Philip Groening, Claudio Giovannesi, Daniele Ciprì, Massimo Gaudioso, Massimo Cantini Parrini e Lina Nerli Taviani. I cortometraggi negli anni sono stati valutati da personalità quali Michele Pellegrini, Dalia Colli, Chiara Caselli, Fabrice Du Welz e Lamberto Bava.



L’edizione 2025 del Concorso internazionale lungometraggi, curato da Stefano Giorgi e Mattia Fiorino ha visto premiato come Premio miglior lungometraggio il film East of Wall della statunitense Kate Beecroft, mentre il Premio Marcello Petrozziello della giuria stampa è andato allo statunitense Charliebird, di Libby Ewing e la Menzione della giuria popolare è andata allo statunitense Atropia , diretto dall’attrice-regista Hailey Gates. La Menzione della giuria studentesca ha invece premiato il tedesco In my parent’s house (Im Haus meiner Eltern), di Tim Ellrich. La scorsa edizione del Concorso internazionale cortometraggi, curato da Laura Da Prato e da Dario Ricci, ha visto assegnare il Premio Miglior Corto al film indiano Moti, scritto e diretto da Yash Saraf e la Menzione speciale è andata a Stills Moving, del regista taiwanese Kevin Tsung-Hsuan Yeh.



Per informazioni:

competition.luccafilmfestival@gmail.com

luccaffcompetition@gmail.com

www.luccafilmfestival.it

Comunicato Stampa: Carlo Dutti