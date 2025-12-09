Fasma & GG da venerdì in radio con “Eii”

Share

Dopo aver abbracciato i propri fan durante le tappe del Bisco Tour – l’iniziativa ideata da Fasma, nata dal bisogno di creare un contatto reale con i propri fan – l’artista romano è pronto a tornare con un nuovo progetto discografico.

EII, primo tassello di questo nuovo progetto, uscirà venerdì 12 dicembre.

Il nuovo singolo di FASMA e GG è un invito ad ascoltare e a riconoscersi senza influenze. Con “Eii” Fasma rivendica il coraggio di portare avanti la propria visione senza schemi o sovrastrutture: al centro di questo nuovo viaggio c’è l’emozione.

Strumenti e voce si fondono in una sinfonia in cui tutti sono protagonisti e sono liberi di creare la propria storia, attraverso le emozioni che la musica scaturisce.

Il brano abbraccia un sound rock e nasce da una ricerca musicale che rompe gli schemi familiari per spingersi verso qualcosa di più vero, lasciando spazio a nuove forme di espressione.



Non si fermano le date del Bisco Tour, eventi sempre gratuiti, aperti a tutti e pensati per abbattere le barriere, permettendo a chiunque di vivere un live autentico insieme a Fasma e alla sua band. Al centro c’è il contatto con il pubblico, l’esperienza dell’abbraccio collettivo e della vicinanza. Ogni incontro è unico e irripetibile, con ospiti a sorpresa e una scaletta che cambia ogni volta. Le prossime date sono ancora in aggiornamento, ma mantengono lo spirito originario del esigenza di comunicare, condividere e trasmettere emozioni attraverso la musica, senza filtri e senza distanze.

CREDITI

Autore: Tiberio Fazioli

Compositore: Luigi Zammarano

BIO

Fasma, al secolo Tiberio Fazioli, è nato a Roma il 17 dicembre 1996. Ha iniziato a scrivere canzoni a 13 anni e nel 2016 ha fondato la crew WFK con GG e Tommy l’Aggiustatutto. Nel 2017 ha pubblicato i singoli “Marylin M.” (Disco di Platino), “M. Manson”, “Lady D.” e “Monnalisa”, raccolti nell’EP WFK.1 (2018). Nel 2018 ha pubblicato il suo primo album, “Moriresti per vivere con me?”. Con il brano “Per sentirmi vivo” (Doppio Disco di Platino) ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 nella categoria “Nuove Proposte”, a cui è seguita la pubblicazione del suo secondo album, “Io Sono Fasma”, certificato Disco D’Oro. L’anno successivo ha partecipato alla 71° edizione del Festival di Sanremo, nella sezione big, con il brano “Parlami” (Doppio Disco di Platino). Il 14 aprile 2023 è uscito il suo terzo album, “Ho conosciuto la mia ombra!”. Nel 2024 ha pubblicato i singoli “Mille notti” (4º posto nella Viral Top 50 Italia) e “Piccola”. Il 18 aprile 2025 è uscito il singolo “Vacci piano!”, accompagnato dal “Bisco Tour”, iniziativa artistica, di cui l’artista è il creatore, nata per creare un legame ancora più stretto con i suoi ascoltatori.

https://www.instagram.com/fasma_wfk

Comunicato Stampa: Alice Cherubini