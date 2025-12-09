Cuta annuncia “I bambini fanno oou” con Nitro

Share

Da due generazioni che si incrociano, Cuta annuncia “I bambini fanno oou” (Gold Leaves Acaddemy), il nuovo singolo con Nitro, fuori ovunque venerdì 12 dicembre.

Un brano che affonda i denti nella realtà contemporanea con sarcasmo, rabbia lucida e una dose di ironia amara. Un viaggio attraverso le contraddizioni del presente, tra modelli fragili, identità in crisi e generazioni che cercano un equilibrio possibile in un mondo che corre più veloce di loro.

Il celebre ritornello “i bambini fanno oooh” viene stravolto e trasformato in una caricatura feroce della società di oggi, oscillando tra critica sociale e autoironia impietosa.

La collaborazione tra Cuta e Nitro nasce da un rispetto reciproco e da un raro allineamento artistico. Nitro, una delle voci di riferimento assoluto del rap italiano, ha riconosciuto in Cuta una penna senza compromessi, capace di spingere lo storytelling oltre i confini canonici del genere. L’alchimia tra i due diventa il cuore del brano: da un lato la potenza ruvida e visionaria di Nitro, dall’altro la scrittura tagliente e dissacrante di Cuta.

Ne nasce un pezzo che non fa sconti a nessuno, nemmeno a chi lo ascolta. “I bambini fanno oou” è una fotografia che disturba, diverte, provoca. E soprattutto, non passa inosservata.

Voce emergente del panorama rap italiano, Cuta ha una cifra stilistica inconfondibile e testi che oscillano tra introspezione e critica sociale. Classe 2003, originario di San Giuliano Milanese, ha cominciato a fare battle nel 2021. La sua carriera è cominciata dunque dopo la pandemia, ma il suo talento l’ha rapidamente trasformato in un ottimo punchliner. Dopo aver girato l’Italia nel 2021, con battle da nord a sud, nel 2022 il suo nome è diventato famoso a livello nazionale grazie alle numerose vittorie. Dal 2022 in poi ha pubblicato diversi singoli dimostrando le sue abilità di scrittura. Nel 2024 pubblica “Zero Alibi”, un EP senza featuring in cui si affrontano vari temi: nei testi, infatti, Cuta si concentra, allo stesso tempo, su introspezioni, emozioni personali e analisi sociali. È il vincitore di Nuova Scena 2, il rap show di Netflix (dove ha portato 2 singoli “Mica io” e “Sedicenne Incinta” oltre che aver collaborato con Gemitaiz), che lo ha visto trionfare giudicato da Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier. Dopo lo show Netflix, Cuta ha preso parte alla Red Bull Posse in collaborazione con Madman e Willie Peyote, oltre che agli altri finalisti di Nuova Scena 2. A giugno 2025 ha pubblicato “Sonniferi”, il suo primo singolo dopo la vittoria del rap show, seguito dai singoli “1%” “Prossima vittima” e “Mettici la faccia”, pubblicato a novembre.

Nitro, nonostante la sua giovane età, è ormai un veterano a tutti gli effetti della scena rap italiana. Con una carriera costruita su testi profondi, una tecnica impeccabile e un immaginario artistico autentico, si è guadagnato il rispetto sia del pubblico che dei colleghi. La sua arte non si limita a un solo genere, ma sfida i confini, portando avanti un discorso musicale e culturale che rompe le convenzioni. Ha collezionato certificazioni oro e platino per tutti i suoi album, da Suicidol e No Comment a GarbAge e OUTSIDER. Dopo i singoli Too Late feat. Madame, Rotten 2 e Scappa, torna nel 2025 con Storia di un artista, un brano che celebra il suo percorso e la sua identità unica nella scena urban italiana. Il 14 novembre esce “INCUBI”, il suo nuovo album.

