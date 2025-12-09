Topolino: debutta la versione a fumetti di Alberto Angela

Share

Topolino 3655 – disponibile a partire da mercoledì 10 dicembre in edicola, fumetteria, su Panini.it – accoglie tra le sue pagine, per la prima volta, un ospite d’eccezione: Alberto Angela, che per l’occasione diventa Albert Quarky, protagonista – accanto a Topolino, Pippo e al Professor Zapotec – di un’avventura che intreccia divulgazione e archeologia a spasso nel tempo. La storia in due parti Topolino e l’enigma di Topokli Tepe – scritta da Sergio Badino su disegni di Giampaolo Soldati – conduce i lettori in un viaggio nel passato alla scoperta di un antico tempio-labirinto ispirato al misterioso sito archeologico di Göbekli Tepe. Grazie alla macchina del tempo, Topolino accompagna Albert Quarky in un tuffo nel Neolitico, coinvolgendolo in un enigma affascinante. A questo protagonista d’eccezione è dedicata anche la cover del numero del settimanale, realizzata da Alessandro Perina.

«Il sito è molto, molto importante, perché parla di un momento fondamentale del nostro passato. Quindi, è stato bello raccontarvi i segreti di quest’epoca così lontana nei panni di Albert Quarky», racconta Alberto Angela sulle pagine di Topolino.

Un numero speciale, dunque, in cui divulgazione, suspence e immaginazione si intrecciano per raccontare un’avventura che unisce passato e presente attraverso una guest star davvero d’eccezione. L’appuntamento con Topolino 3655 e Albert Quarky è in edicola, fumetteria, su Panini.it

Il settimanale TOPOLINO

Topolino, edito da Panini Comics, è il magazine più letto dai ragazzi tra i 5 e i 13 anni e propone ogni settimana 6 storie a fumetti inedite con una costante attenzione alla qualità per soddisfare un pubblico incredibilmente trasversale (dai 5 ai 99 anni…). Alle grandi avventure, ben radicate nella tradizione, si affiancano storie legate all’attualità (dallo sport, alla musica, a cinema e televisione), lo studio continuo di nuovi personaggi e l’arricchimento di quelli più amati… Insomma Topolino è in continuo fermento, sempre all’avanguardia e aggiornato, pur restando fedele a sé stesso, grazie alla collaborazione di sceneggiatori e disegnatori di alto livello, i grandi autori italiani, veri e propri maestri che abbinano il loro personalissimo e inconfondibile tratto a una rigorosa interpretazione dello stile disneyano. Ciò vale per i disegnatori, ma anche per gli sceneggiatori, che da sempre sulle pagine di Topolino esplorano in chiave umoristica tutti i generi narrativi, dall’horror alla commedia, dal giallo alla fantascienza.

