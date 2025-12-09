I BEAT dal vivo al B.O.P. – Beats of Pompeii 2026

Share

B.O.P. – Beats of Pompeii 2026, il festival che trasforma i luoghi storici in palcoscenici d’eccezione per un connubio vincente di arte, storia e musica, annuncia il suo quinto e sesto appuntamento. Dopo gli annunci che hanno già elettrizzato il pubblico – l’omaggio a Miles Davis con Marcus Miller, Mike Stern e Bill Evans in “WE WANT MILES!” (22 luglio), il doppio sold out degli inglesi Marillion (25 e 26 luglio doppio sold out), l’orchestrale potenza degli americani Savatage (27 luglio) e il progressive metal degli svedesi Opeth con Blood Incantation (10 luglio) – la terza edizione del festival si apre ad altre suggestioni sonore che spaziano dal rock sperimentale ed evoluto all’indie-folk.



Il giorno Giovedì 02 Luglio 2026 si esibiranno gli americani BEAT. La neo band è formata dai leggendari ex membri dei King Crimson – Adrian Belew e Tony Levin – i quali hanno unito le forze con il virtuoso chitarrista Steve Vai e con l’esplosivo batterista dei Tool Danny Carey.

Una formazione semplicemente irripetibile che nasce dal desiderio di proporre una nuova, potente rilettura dei tre album cult dei King Crimson degli anni ’80: “Discipline”, “Beat” e “Three Of A Perfect Pair”. Un repertorio che ha segnato in modo definitivo l’evoluzione del rock sperimentale, reinterpretato oggi da alcuni dei musicisti più influenti degli ultimi decenni.

Mercoledì 24 Giugno 2026 B.O.P. ospiterà l’ennesima serata magica con gli OF MONSTERS AND MEN, in esclusiva per il centro-sud Italia. Il collettivo islandese, tra gli artisti indie-folk più amati a livello globale, torna finalmente in Italia a sei anni dall’ultimo album, per presentare dal vivo l’attesissimo quarto lavoro “All Is Love and Pain in the Mouse Parade”. Scritto e prodotto nel loro studio in Islanda, il disco segna un nuovo capitolo artistico, indagando il profondo legame tra amore e dolore, e promette di consolidare il legame viscerale con i fan di tutto il mondo. Un ritorno alle radici che ripercorre l’evoluzione della band, dal fenomenale esordio “My Head Is an Animal” (2011) – trainato dalla hit planetaria “Little Talks” – ai successi internazionali di “Beneath the Skin” (2015) e “Fever Dream” (2019). Con il loro sound emotivamente dirompente, caratterizzato dall’alternanza di voci maschili e femminili, da cori avvolgenti e da arrangiamenti di fiati, Of Monsters and Men hanno rinnovato la scena musicale islandese, seguendo le orme di Björk e Sigur Rós e creando un folk epico che dialoga con artisti come Arcade Fire e Mumford & Sons.



I biglietti per entrambi i concerti saranno in vendita dal 12 dicembre su piattaforma ticketone.it

Questi altri due concerti programmati nell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei (Na) rappresentano una ennesima tappa fondamentale per B.O.P., che si conferma faro del turismo musicale consapevole nel Sud Italia, unendo in un unico cartellone rock progressivo, metal, jazz e ora anche l’indie-folk. Un progetto che valorizza il patrimonio storico non come semplice sfondo, ma come parte integrante di un’esperienza artistica unica e irripetibile, attirando un pubblico nazionale e internazionale alla scoperta della bellezza senza tempo.

B.O.P. è promosso dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, realizzato in collaborazione con il Comune di Pompei e la Regione Campania, con la direzione artistica di Giuseppe Gomez.

L’organizzazione è curata da Blackstar Entertainment e Fast Forward.

Nelle prossime settimane B.O.P. annuncerà gradualmente il programma che, anche in per questa edizione, avrà rilevanza internazionale e nazionale, con l’obiettivo di unire arte, storia e musica in un contesto unico al mondo. Dopo le grandi esibizioni del 2025 con concerti unici di Nick Cave, Ben Harper, Stefano Bollani, Jean-Michel Jarre, Dream Theater, Wardruna, Bryan Adams e Riccardo Muti B.O.P. rilancia una grande stagione per l’estate 2026.

