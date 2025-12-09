I Maroon 5 in concerto a giugno agli  I-DAYS Milano Coca Cola

Share

La lista dei grandi artisti internazionali protagonisti dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca Cola non è ancora finita e oggi si arricchisce di uno dei più grandi nomi del pop mondiale: i MAROON 5, la band guidata dal carismatico Adam Levine che negli ultimi trent’anni è diventata una delle realtà più rappresentative della loro generazione approderà per la prima volta agli I-DAYS Milano Coca Cola giovedì 25 giugno 2026 per l’unica data live del loro tour mondiale nel nostro paese (Ippodromo Snai San Siro).

Dopo oltre due decenni e oltre 100 milioni di dischi venduti, i MAROON 5, infatti, rimangono degli habitué delle classifiche continuando a far evolvere il loro sound attraverso influenze R&B, pop e hip-hop, pur mantenendo il loro status di una delle più grandi band del pop moderno.

Grazie ad album come “Songs About Jane” (disco di debutto che diede il via al successo mondiale trainato da hit come “This Love“, “She Will Be Loved” e “Sunday Morning“), “It Won’t Be Soon Before Long” (multi-platino che conteneva il singolo “Makes Me Wonder“), “Overexposed”, “V”, “Red Pill Blues”, “JORDI” e “Love Is Like” da cui sono stati estratti successi globali come “Moves Like Jagger“, “Animals“, “Sugar“, “Girls Like You“, “Memories” e “Payphone“, i MAROON 5 hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo senza dimenticare collaborazioni con grandi nomi tra cui Cardi B, Megan Thee Stallion, Kendrick Lamar, Rihanna, Lisa, Wiz Khaiifa, Lil Wayne (e molti altri) oltre a grandi tour e momenti diventati ormai iconici come l’esibizione durante l’intervallo del Super Bowl LIII nel 2019.

I biglietti per questo appuntamento saranno disponibili in prevendita sull’app I-DAYS e su My Live Nation dalle 10:00 di giovedì 11 dicembre e in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 12 dicembre su ticketmaster, ticketone e vivaticket.

Dopo Florence + The Machine, SYSTEM OF A DOWN, QUEENS OF THE STONE AGE, ACID BATH, FOO FIGHTERS, IDLES e FAT DOG e DAVID GUETTA, l’arrivo dei MAROON 5 arricchisce un cast già memorabile confermando il ruolo dominante della concert series milanese all’interno dei circuiti live internazionali.

Dal 1999 ad oggi gli I-DAYS sono diventati simbolo di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.

Questo il calendario aggiornato:

25 giugno 2026 MAROON 5 Ippodromo Snai San Siro **UNICA DATA ITALIANA

03 luglio 2026 Florence + The Machine Ippodromo Snai San Siro

06 luglio 2026 System of a Down Ippodromo Snai la Maura **UNICA DATA ITALIANA

Queen of the stone age

Acid Bath

05 luglio 2026 FOO FIGHTERS Ippodromo Snai la Maura **UNICA DATA ITALIANA

IDLES

FAT DOG

6 settembre 2026 DAVID GUETTA Ippodromo Snai San Siro **UNICA DATA ITALIANA

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-DAYS ha ospitato fin dagli esordi grandi nomi della musica mondiale: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver, Travis Scott, Red Hot Chili Peppers, Florence + The Machine, Rosalìa, Paolo Nutini, The Black Keys. A questi si aggiungono negli ultimi anni i METALLICA, LANA DEL REY, GREEN DAY, DOJA CAT, TEDUA QUEENS OF THE STONE AGE, BRING ME THE HORIZON, YUNGBLUD, AVRIL LAVIGNE, SIMPLE PLAN e STRAY KIDS e se l’edizione 2023 aveva portato a Milano oltre 320 mila persone battendo il record di paganti ad un festival italiano registrato in precedenza sempre dagli I-DAYS nell’edizione del 2017 (tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale), il record era stato battuto nuovamente nel 2024 con oltre 420.000 spettatori provenienti dall’Italia e dall’estero. Grande risultato anche per l’edizione 2025 che si è aperta con l’unica data italiana del tour mondiale di Justin Timberlake (una vera masterclass del pop mondiale davanti ad oltre 30 mila fan – record di presenze per il performer americano nel nostro paese) è proseguita con l’attesissima DUA LIPA (anche per lei quella di Milano è stata l’unica data nel nostro paese e i 70 mila fan in delirio hanno segnato un vero record per la nuova dea del pop che ha ammaliato il pubblico con una serata tra hit mondiali, cambi d’abito e perfino la cover di Raffaella Carrà) prima dell’arrivo dei DURAN DURAN (che hanno festeggiato l’ultima tappa italiana del loro tour applauditi da 20 mila persone – il loro maggior pubblico di questa estate nel nostro Paese) e dei LINKIN PARK (78.500 fan per un sold out pieno di emozioni per un’attesa lunga 8 anni e il record di presenze per la band nel nostro paese). 27 mila fan in completo visibilio hanno partecipato all’unica data italiana del tour mondiale di OLIVIA RODRIGO prima dell’arrivo di POST MALONE (davanti a 25.000 presenti), un altro grande colpo per la manifestazione ideata e guidata da LIVE NATION 6 che in 26 anni di I-DAYS ha abituato il pubblico italiano ad ascoltare il meglio della musica, dal pop al rock, dall’indie al metal, portando in Italia sia artisti già affermati a livello globale che puntando le sue fiches sui nomi più nuovi in circolazione.



