Coez in concerto per la rassegna B.O.P. – Beats of Pompeii 2026

B.O.P. – Beats of Pompeii 2026, la rassegna che eleva i luoghi storici a palcoscenici d’eccezione per un connubio vincente di arte, storia e musica, annuncia il suo settimo appuntamento. Dopo i recenti annunci che hanno già infiammato gli appassionati – dal supergruppo BEAT (2 luglio) agli islandesi Of Monsters and Men (24 giugno), dall’omaggio di Marcus Miller (con Bill Evans e Mike Stern) a Miles Davis in “We Want Miles!” (22 luglio) ai doppi sold out dei Marillion (25-26 luglio), passando per Savatage (27 luglio) e Opeth (10 luglio sold out) – la terza edizione della rassegna a cura di Peppe Gomez segna una novità: accoglie per la prima volta un artista italiano di area indie.

Sabato 11 luglio 2026, l’Anfiteatro di Pompei aprirà le sue pietre millenarie alla poetica contemporanea di COEZ. Il cantautore romano, celebre per la sua perfetta e personale fusione di rap, songwriting e melodie indie-pop, arriverà per la prima volta nel sito archeologico in occasione del suo COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP. Una scelta che conferma B.O.P. come crocevia di concerti dal piglio internazionale e nazionale dal taglio esclusivo, capace di unire grandi nomi globali a voci di punta della scena italiana.

Coez approda a Pompei sulla scia di un successo travolgente: il recente tour nei palazzetti ha visto oltre 70.000 biglietti venduti e numerose date sold out, compresa una tappa a Napoli che ha riunito oltre quattromila persone. Il nuovo capitolo live “From the Rooftop” promette un’esperienza ancora più intima e raccolta, trasformando location uniche come i teatri di pietra in specchi della sua musica essenziale e diretta.



Per celebrare l’apertura delle vendite per B.O.P., COEZ ha voluto riservare un regalo speciale a chi acquisterà il biglietto. Nelle email di conferma sarà incluso un link esclusivo per ascoltare il demo riarrangiato in chiave “Rooftop” di “Cielo di Sabbia”, brano cult tratto dal “Fenomeno Mixtape” del 2011. Un gesto per condividere con la sua community l’inizio di questo nuovo percorso musicale, che prenderà forma completa dal vivo nell’estate 2026. I biglietti per la data sono disponibili online su www.vivoconcerti.com a partire da sabato 13 dicembre e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da giovedì 18 dicembre alle ore 11:00.

Il progetto “From the Rooftop”, nato nel 2015 come spazio di intimità per far rivivere brani propri e cover care, è diventato nel tempo un album e poi un secondo capitolo nel 2022. Ora giunge alla sua terza “stagione”, pronta a creare sotto le stelle di Pompei quella dimensione familiare e profonda che da sempre caratterizza il rapporto dell’artista con il suo pubblico.

Con questo annuncio, Beats of Pompeii consolida ulteriormente il suo ruolo di faro del turismo musicale consapevole nel Sud Italia, unendo in un unico cartellone d’eccezione rock progressivo, metal, jazz, indie-folk e, per la prima volta, la migliore produzione indie-pop italiana. Un progetto che continua a valorizzare il patrimonio storico come parte integrante e pulsante di un’esperienza artistica unica.

B.O.P. è promosso dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, realizzato in collaborazione con il Comune di Pompei e la Regione Campania, con la direzione artistica di Giuseppe Gomez. L’organizzazione è curata da Blackstar Entertainment e Fast Forward.

