Jacopo Sol torna con il nuovo singolo “Gran finale”

Ogni finale racconta qualcosa di ciò che è stato. Ci sono momenti sospesi in cui passato e futuro si incontrano, in cui tutto prende una luce nuova e anche gli addii diventano rinascite.

Dopo lo showcase di ieri sera al Germi di Milano, Jacopo Sol torna oggi con il nuovo singolo “GRAN FINALE” (https://isl.lnk.to/GRANFINALE; Island Records), già anticipato ai fan durante il suo primo tour nei club lo scorso ottobre.

“GRAN FINALE” non è davvero la fine. Racconta la capacità di guardare indietro senza rimpianti, di abbracciare ciò che è stato con gratitudine e insieme di guardare avanti con coraggio. È la storia di due persone che si separano senza smettere di volersi bene, senza chiudere le porte ai sentimenti e alle emozioni vissuti insieme.

Lei era lì quando lui non riusciva a vedersi, quando non sapeva dove finissero i propri sogni. Ed è proprio in quell’ombra che la musica di Jacopo trova la sua forza. Con “GRAN FINALE”, Jacopo esplora un lato più intenso della sua musica. La canzone cresce come un’onda: parte intima, quasi sottovoce, poi si apre e trascina tutto con sé. È un suono che racconta il passaggio dall’insicurezza alla consapevolezza, un viaggio nei legami che in qualche modo definiscono chi siamo.

“GRAN FINALE” arriva dopo “LUCI SPENTE” e segue l’uscita dell’EP di debutto “Dove Finiscono I Sogni?”, il primo lavoro in studio dell’artista che racchiude esperienze, emozioni e tutta la sensibilità dei suoi 22 anni: c’è passione, c’è rabbia, ma soprattutto una bellezza inquieta che tiene tutto in equilibrio. Un progetto discografico che è frutto di un percorso intenso, ma che rappresenta anche il primo passo di una storia artistica che ha ancora molto da raccontare.

Jacopo Sol, nome d’arte di Jacopo Porporino, è un cantautore e musicista italiano nato il 20 maggio 2002 a San Severo, in provincia di Foggia. Fin da piccolo è stato immerso nella musica, grazie ai genitori che gli facevano ascoltare artisti come Pino Daniele e David Bowie durante i viaggi in macchina. All’età di otto anni, sua madre lo iscrisse a un corso di chitarra, dove imparò il suo primo accordo: il Sol maggiore. Questo momento ha ispirato il suo nome d’arte, simbolo delle sue radici musicali. Nel maggio 2022, Jacopo si è trasferito a Milano per proseguire gli studi universitari in Economia e approfondire il suo percorso musicale. La città gli ha offerto nuove opportunità di crescita artistica, permettendogli di sperimentare sonorità che combinano elementi acustici ed elettronici, con un approccio vocale che varia da timbri leggeri a più graffiati, a seconda dell’emozione che desidera trasmettere. Nel 2023, ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano “Cose che non sai”, arrivando in finale. Successivamente, è entrato nella scuola di “Amici di Maria De Filippi” nella ventiquattresima edizione, inizialmente nella squadra di Rudy Zerbi. Durante il programma, ha pubblicato diversi singoli, tra cui “Ancora”, “Dormi”, “+ Tempo”, “Slowmo” e “Complici”, quest’ultimo uscito durante la sua partecipazione ad Amici. Oltre alla carriera da interprete, Jacopo ha anche intrapreso quella di autore, scrivendo il brano “Niente di male” per Giorgia. A maggio 2025 pubblica l’EP di debutto “Dove Finiscono i Sogni?”, sette brani che mescolano diversi generi, ma sempre mantenendo come filo conduttore l’autenticità emotiva ed una scrittura intima e personale. La sua musica si distingue per testi sinceri e una capacità di raccontare la propria vita, divisa tra gli studi universitari e la passione per la musica. A ottobre, oltre a portare la sua musica per la prima volta in alcuni dei principali club d’Italia, pubblica il singolo “LUCI SPENTE”.

