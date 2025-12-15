Ditonellapiaga in gara a Sanremo con “Che fastidio!”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Ditonellapiaga è in gara al 76° Festival di Sanremo con “Che fastidio!” (BMG/Dischi Belli), un brano che sfiora la realtà con un tocco leggero, ironico, ma subito pungente, in pieno stile Ditonellapiaga.

Cantautrice dallo stile innovativo e camaleontico, che sa incarnare le infinite articolazioni dell’animo femminile spaziando con versatilità tra generi e sonorità, a gennaio 2022 ha pubblicato il suo primo album Camouflage con cui ha vinto la Targa Tenco nella sezione “Miglior Opera Prima”, mentre a febbraio 2022 debutta al Festival di Sanremo con il brano Chimica in coppia con Donatella Rettore. Nel 2024 esce il suo secondo album FLASH (BMG/Dischi Belli) ricco di importanti collaborazioni e duetta con Ornella Vanoni ed Elodie nel brano “Ti Voglio (con Elodie e Ditonellapiaga)” pubblicato in occasione dei 90 anni della stessa Vanoni. In attesa di nuova imperdibile musica in arrivo nel 2026, a giugno 2025 esce uno speciale 45 giri digitale che contiene le tracce simbolo degli anni ‘80 Cerco un uomo (Lato A) e Febbre d’amore (Lato B) rivisitate dall’artista con le sue inconfondibili sonorità pop, fondendo atmosfere dance, cassa dritta e un martellante synth bass.

Comunicato Stampa: Goigest