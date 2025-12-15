LDA e AKA7EVEN al Festival di Sanremo con “Poesie Clandestine”

Share

LDA e AKA7EVEN, tra i protagonisti della nuova scena pop italiana e per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, saranno in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine” (PRE-SAVE).

LDA

LDA, classe 2003, muove i suoi primi passi nel panorama musicale italiano all’età di 13 anni, pubblicando, nel 2017, il suo primo inedito “Resta”. Nel 2020 figura tra gli artisti coinvolti in “Buongiorno”, il singolo di Gigi D’Alessio, insieme a Geolier, Clementino, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay e Vale Lambo. Nello stesso anno collabora con Astol e Robledo al brano “Vediamoci stasera”. Nel 2021, poco dopo l’uscita del secondo singolo “Vivimi”, entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi. Durante il percorso, escono quattro brani inediti che gli fanno conquistare oltre 60 milioni di streaming: “Quello che fa male” (certificato PLATINO), “Sai”, “Scusa” e “Io volevo solo te”. Nel 2022, LDA, lancia il singolo “Bandana” (certificato ORO) e l’omonimo album di esordio. A luglio dello stesso anno pubblica “Lo que mas nos duele”, la versione spagnola della hit “Quello che fa male”, e a novembre il singolo “Cado” feat. Albe. Nel 2023 partecipa alla 73ª edizione del Festival di Sanremo con “Se poi domani” (certificato ORO), contenuto nell’album “Quello che fa bene” (2023, Columbia Records/Sony Music Italy), a cui ha fatto seguito il suo LDA TOUR 2023 (prodotto da Friends & Partners insieme a GGD). Nel 2023 esce il singolo “Granita”, i brani “Castello di sabbia”, sigla della seconda stagione di “DI4RI”, e “Promesse”, anch’esso incluso nella colonna sonora della serie originale Netflix. Nel 2024 lancia il singolo “Rosso lampone” e, nel 2025, seguono i singoli “Shalla” e “Attimo eterno”, che segnano una nuova fase R&B del giovane cantautore.

Nel 2026, LDA torna in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo insieme ad AKA7EVEN.

AKA7EVEN

Classe 2000, Luca Marzano, in arte AKA 7EVEN, si avvicina alla musica da giovanissimo. Nel 2020, si fa conoscere dal grande pubblico durante la 20ª edizione di Amici di Maria De Filippi, distinguendosi per le sue doti da cantautore e poli-strumentista. Durante il suo percorso nella scuola scrive e pubblica i singoli “Mi manchi” (certificato DOPPIO PLATINO), “Yellow”, “Mille parole” e “Loca” (certificato TRIPLO PLATINO), debuttando nel mercato internazionale con la versione spagnola di quest’ultimo. Nel 2021 esce l’album d’esordio “AKA 7EVEN” (certificato PLATINO), seguito da “AKA 7EVEN – SUMMER EDITION”, contenente i remix dei brani “Black”, “Blue” e “Luna”. Nello stesso anno compone la colonna sonora del corto “LA REGINA DI CUORI”, partecipa al Festival del Cinema di Venezia, lancia il singolo “6PM”, pubblica il suo primo libro “7 vite” (Mondadori) e vince il premio “Best Italian Act” agli MTV EMAs. Sempre nel 2021 viene annunciata la sua partecipazione alla 72ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Perfetta così” (certificato PLATINO). Ad aprile 2022 vince il Nickelodeon Kids’ Choice Award come “Miglior Artista Italiano”, e successivamente escono i singoli “Come la prima volta”, “Toca” feat. Guè (certificato ORO) e “Non piove più”. Successivamente presenta i singoli “Rock’n’roll” (2023), “Non dimenticare” (2024) e “Notte fonda” (2024). Nel 2025, dopo un anno di pausa, torna con il nuovo EP “Non x soldi“. Con oltre 300 milioni di stream audio e video, AKA7EVEN è considerato una delle voci più promettenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano.

Nel 2026, AKA7EVEN torna in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo insieme a LDA.

