Mazzariello tra le nuove proposte di Sanremo

Dopo aver conquistato la giuria con la sua esibizione ad Area Sanremo, Mazzariello con il brano “MANIFESTAZIONE D’AMORE” (Futura Dischi/Epic Records Italy) si è aggiudicato ufficialmente un posto tra le “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2026.

Dopo un’intensa selezione che ha visto la partecipazione di oltre 500 candidati, si sono concluse ieri le audizioni di Area Sanremo 2025. Il brano di Mazzariello ha convinto ancora una volta la giuria, garantendogli uno dei due posti tra le “Nuove Proposte” che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston a febbraio, insieme ai due vincitori di Sanremo Giovani.

Nel 2024 ha pubblicato il suo secondo EP “Antisommossa” (Futura Dischi/Epic Records Italy) che segna un passo importante nella carriera di Mazzariello. Con questo progetto, l’artista conferma il suo stile distintivo, caratterizzato da una voce che sa essere al contempo delicata e intensa. Il suo approccio alla musica esplora elementi quotidiani e sensazioni più astratte, capaci di emozionare in maniera profonda e sincera.

C’è qualcosa di speciale nelle canzoni di Mazzariello, sarà per via del suo stile, della voce incerta, cangiante, o forse per via dell’atmosfera che aleggia dentro i brani. Le parole, scelte con grande attenzione, si fondono ai suoni ampi e dalle venature a tratti lisergiche. È così che forse, senza rendersene conto e senza soffermarsi troppo sulle cose superficiali, Antonio ha coltivato esclusivamente il proprio bisogno di disegnare immagini autentiche, profonde e primordiali.

Mazzariello nasce con Antonio: essendo il suo cognome, l’uno non si è mai separato dall’altro. Scrive le sue canzoni partendo dalla chitarra, qualche volta al piano, ma è dalle parole che è sempre stato affascinato. Dopo aver pubblicato i primi brani nel 2021, con “Pubblicità Progresso” ottiene la copertina di Scuola Indie di Spotify e pone le basi per affermarsi quale uno dei giovani cantautori più promettenti del panorama emergente italiano. L’ingresso nel roster di Futura Dischi nel 2022 viene festeggiato con l’inserimento nella colonna sonora di Summertime 3, serie TV generazionale di Netflix, e con l’uscita dei nuovi singoli Chissà e Vertigini. Dopo le prime esperienze dal vivo durante l’Estate 2022, pubblica i singoli “non chiamarmi amore” e “bambini per sempre” in collaborazione con Altea, entrambi ad anticipare il suo primo EP “ufficio oggetti smarriti”, portato in un mini tour acustico nelle principali città italiane tra febbraio e marzo 2023 e un tour estivo. A inizio 2024 torna con “Antisommossa” (Futura Dischi/Epic Records Italy) Ep con il quale ha la possibilità di esibirsi a Primo Maggio 2024 ed alcuni dei più importanti festival italiani. Un singolo dopo l’altro Mazzariello sta dimostrando la propria capacità di costruire con la musica un mondo suggestivo e pieno di colori, dando una voce alla vita e alle sue emozioni, positive o negative che siano, in un modo estremamente intimo e personale. Dopo essersi esibito al Concertone del Primo Maggio di Roma al Circo Massimo e aver portato in giro per l’Italia il suo nuovo EP in un tour estivo che lo ha visto calcare i palchi dei festival più suggestivi, approda a quello di Sanremo Giovani 2024 con “AMARSI PER LAVORO”. Ad aprile pubblica il singolo “NOSTALGIA & KARAOKE”, seguito a giugno da “PER UN MILIONE DI EURO” (Futura Dischi/Epic Records Italy). Ad aprile pubblica il singolo “NOSTALGIA & KARAOKE”, seguito a giugno da “PER UN MILIONE DI EURO” (Futura Dischi/Epic Records Italy), brani portati dal vivo nel Nostalgia & Karaoke (Tour Estivo) sui palchi dei principali festival italiani.

