Annalisa annuncia il tour nei Palasport 2026

15 Dicembre 2025


Dopo il trionfo del tour Capitolo I, che ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le date, Annalisa torna a sorprendere i fan annunciando ieri sera dal palco di Torino il suo nuovo e attesissimo progetto live: “MA NOI SIAMO FUOCO –  CAPITOLO II – Palasport 2026”

Il nuovo tour, in partenza il 23 aprile fino a metà maggio, segna un ulteriore passo avanti nel percorso dell’artista, con nuovi appuntamenti in importanti Palasport italiani e in location completamente inedite per la sua carriera. 

Tra i momenti più significativi, Annalisa sarà la prima donna ad esibirsi presso la nuova “ARENA MILANO”, il nuovo spazio innovativo nel Quartiere Santa Giulia promosso e gestito da CTS Eventim. ARENA MILANO progettata da David Chipperfield Architects e Arup unisce architettura contemporanea e tecnologia avanzata diventando un nuovo punto di riferimento per l’intrattenimento live del futuro. 

“Il Capitolo II – Palasport 2026” porterà per la prima volta la cantautrice live a Mantova, Pesaro, Messina e al Palasport di Genova, la sua città, ampliando ulteriormente il suo dialogo con il pubblico e raggiungendo nuove città con uno spettacolo che si dimostra sempre più potente e visivamente ricco, in cui musica, performance e scenografie si fondono per dare vita a un’esperienza unica. 

Queste le prossime date (Organizzate da Friends & Partners). Le prevendite aprono oggi, domenica 14 dicembre, dalle ore 11.00 in tutti i punti di vendita abituali e online. Per info https://www.friendsandpartners.it/ 

23  aprile GENOVA – PALATEKNOSHIP 

25 aprile  MANTOVA – PALAUNICAL 

28 aprile PESARO – PALAVITRIFRIGO 

30 aprile TORINO – INALPI ARENA 

02 maggio FIRENZE – MANDELA FORUM 

04 maggo NAPOLI – PALAPARTENOPE 

09 maggio MILANO – ARENA MILANO 

12 maggio MESSINA – PALARESCIFINA 

16 maggio ROMA – PALAZZO DELLO SPORT 

Il tour prende il nome, come quello appena concluso, dall’ultimo album della cantautrice “MA IO SONO FUOCO” (Atlantic/warner Music Italy) che uscito il 10 ottobre, ha debuttato direttamente al n. 1 della classifica di vendita e ha raggiunto da poco la certificazione ORO per le vendite. 

52 Platini e 15 Oro Annalisa ha segnato una serie di record in questo 2025 : è la donna con più singoli nella parte alta della classifica contandole 19 in totale ed è l’artista più ascoltata sui digital store in Italia per tutto l’anno. 

Recentemente ha vinto due Premi Siae per il brano “Sinceramente” come “Miglior canzone – Locali da ballo con musica live” e come “Miglior canzone social in Italia”. 

Il suo ultimo singolo “Esibizionista” unisce ironia pungente, disincanto scanzonato. 
Se in questo brano la sua autrice mette in scena seduzione, inganno e presa di coscienza con ironia, stile e provocazione, raccontando senza sconti episodi di vita noti a tutti, il videoclip ufficiale (https://youtu.be/EQa8ppEXixQ) e diretto da Byron Rosero ne amplifica il messaggio attraverso un immaginario potente, simbolico e dichiaratamente cinematografico. 

Il brano è uscito anche in una versione remix realizzato dalla dj e producer internazionale Deborah De Luca e nella “Upside Down Version”. 

