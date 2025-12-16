Apple Music Live presenta il DJ set USB002 da Dublino di Fred again

Guarda il video completo del DJ set USB002 da Dublino di Fred again.. on demand in esclusiva per gli abbonati Apple Music a partire dal 31 dicembre QUI. I fan potranno inoltre guardare gratuitamente lo streaming video nella sezione New di Apple Music a partire dalle 06.00 del 31 dicembre, e ascoltare il set completo in diretta su Apple Music Club radio il 1°gennaio alle 03.00 QUI.
Sintonizzati e ascolta 24 ore di DJ mix con ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, DJ Snake, The Brothers Macklovitch, Cloonee, Shygirl, Derrick Carter, SPFDJ, Disco Lines e molti altri, in streaming per tutta la giornata del 31 dicembre a partire dalle 09:00 su Apple Music Club Radio QUI.
Apple Music accoglie il nuovo anno con un esclusivo Apple Music Live: Fred again.., che include il DJ set USB002 di Dublino dell’artista e un takeover completo di 24 ore di Apple Music Club radio, con alcuni dei migliori DJ al mondo.
Gli abbonati Apple Music potranno guardare la performance completa di Apple Music Live: Fred again.. on demand a partire dalla mezzanotte locale del 31 dicembre, guardare gratuitamente lo streaming video nella sezione New di Apple Music a partire dalle 06.00 del 31 Dicembre — l’unico filmato in versione integrale del tour USB002, che include l’installazione in tessuto di Boris Acket diventata parte integrante degli show USB002 di Fred nel corso di quest’anno — oppure ascoltarla in diretta su Apple Music Club radio il 1° gennaio dalle 03:00. Apple Music Club è la principale destinazione globale per la musica dance ed elettronica, casa dei migliori DJ del mondo, di mix esclusivi e di programmi di riferimento.
Il 31 dicembre alle 09:00, Apple Music Club radio dà il via al suo takeover di 24 ore di DJ mix, con mix inediti di:
Baby J
Baalti
Cloonee
DBN Gogo
Derrick Carter
Disco Lines
DJ Scratch
DJ Snake
DJ_Dave
Fcukers
Hugel
Indira Paganotto
James Hype
RØZ
Rosey Gold
Shy FX
Shygirl
Siobhan Bell
SPFDJ
The Brothers Macklovitch (A-Trak & Dave 1)
¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
L’Apple Music Live: Fred again.. su Apple Music Club radio andrà in onda il 1° gennaio alle 03:00, offrendo agli ascoltatori un’ulteriore occasione per vivere il suo set USB002 da Dublino.
Guarda il DJ set USB002 di Dublino di Fred again.. in qualsiasi momento on demand a partire dal 31 dicembre, a mezzanotte locale, su Apple Music [QUI]. Ascolta altri contenuti di Fred again.. su Apple Music [QUI], inclusi i set completi dei suoi show USB002 di Lione e Toronto, disponibili in audio spaziale.
I fan possono inoltre identificare qualsiasi brano di Fred Again.. con l’app Shazam per sbloccare wallpaper per iPhone e Apple Watch e restare aggiornati su tutte le novità degli show. Maggiori informazioni [QUI].
Sintonizzati sulla programmazione di Capodanno di Apple Music Club a partire dalle 09.00 del 31 dicembre fino al 1° gennaio [QUI].
Ascolta i DJ mix del takeover di 24 ore su Apple Music [QUI]
