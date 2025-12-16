I film di Tim Burton al Roma Summer Fest 2026

Share

🔊 Clicca per ascoltare

I film di TIM BURTON rivivono l’1 luglio 2026 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma (Viale Pietro de Coubertin, 30) con DANNY ELFMAN, iconico compositore e collaboratore del regista da oltre 35 anni.

L’evento è organizzato da Intersuoni BMU in collaborazione con Bass Culture e Fondazione Musica per Roma.

L’imperdibile show “DANNY ELFMAN’S Music from the Films of TIM BURTON” farà rivivere le atmosfere di film indimenticabili come “La fabbrica di cioccolato”, “The Nightmare Before Christmas”, “Edward mani di forbice” e molti altri tra cui la serie Netflix di grande successo “Mercoledì”.

Uno spettacolo immersivo in cui l’orchestra sinfonica dialoga con suggestive proiezioni tratte dai film, appositamente selezionate da Tim Burton per questo show!

Durante la serata, che si svolge in occasione del Roma Summer Fest 2026, Elfman interpreterà in prima persona alcuni dei momenti cinematografici più amati, amplificando l’atmosfera e il coinvolgimento del pubblico.

Le prevendite sono disponibili da oggi,martedì 16 dicembre, al link: ticketone.it

Elfman, tra i compositori più geniali della sua generazione, nel corso della sua carriera ha ricevuto quattro nomination agli Oscar, tre Emmy® Awards, tra cui quello per la migliore colonna sonora originale per “Mercoledì” nel 2023, un GRAMMY® Award nel 1990, il Richard Kirk Award nel 2002, il Disney Legend Award nel 2015, il Max Steiner Film Music Achievement Award nel 2017 e il Lifetime Achievement Award della Society of Composer and Lyricists nel 2022. Per Tim Burton ha curato le musiche di 17 film, tra cui “Batman”, “La fabbrica di cioccolato”, “Alice in Wonderland”, “The Nightmare Before Christmas”, “Edward mani di forbice”, “La sposa cadavere”, “Beetlejuice”, “Big Fish” e molti altri titoli indimenticabili tra cui la serie Netflix “Mercoledì”, che ha ottenuto un successo planetario. Elfman ha inoltre collaborato con il regista Sam Raimi in film come “Spider-Man e Doctor Strange nel Multiverso della Follia” e con il regista Gus Van Sant nei film vincitori dell’Oscar “Will Hunting – Genio ribelle” e “Milk”. Inoltre, ha scritto la musica per la serie di film “Men in Black”, le sigle delle popolari serie televisive “I Simpson”, “Desperate Housewives”, “Tales of the Crypt”. Per il palcoscenico, Danny Elfman ha scritto nove opere sinfoniche, che vengono spesso eseguite in Europa e in Nord America. Tra le opere figurano “Serenada Schizophrana”, “Rabbit and Rogue” e “Eleven Eleven”, quest’ultimo concerto per violino ha avuto la sua prima mondiale a Praga ed è stato pubblicato dalla Sony Classical Records nel 2019. Sempre per il palcoscenico, Elfman ha creato “Danny Elfman’s Music from the Films of Tim Burton”, un concerto orchestrale dal vivo che ha debuttato alla Royal Albert Hall nel 2013 e da allora ha girato il mondo vincendo due Emmy. Danny Elfman ha recentemente composto la colonna sonora del film “Dracula: A Love Tale” per il regista Luc Besson e sta lavorando a un nuovo album solista.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni – Marco Latini