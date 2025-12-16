Clementino il 28 dicembre al Palapartenope della sua Napoli

Share

Clementino torna a casa e lo fa in grande stile con il secondo imperdibile appuntamento del suo “Live Tour 2025” il 28 dicembre al Palapartenope della sua Napoli. L’attesa è alle stelle per quello che si preannuncia come il gran finale di un’annata esplosiva per la “Iena White” e “Rapper Showman” più amato d’Italia. Con lui sul palco ci saranno Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Negrita, Settembre e Ugo Crepa.

Al centro del live, oltre ai suoi grandi successi del passato riarrangiati e rivisitati, ci sarà “Grande Anima” (https://epic.lnk.to/grandeanima; Epic Records Italy/Sony Music Italy), l’ultimo progetto discografico di Clementino: un percorso profondo e personale che unisce musica, spiritualità e consapevolezza, e che ha dato vita al disco più cantautorale della sua carriera.

Sul palco insieme a lui, durante gli show, ci saranno i breaker Gino Rota e Salvatore Deflow ed una band d’eccezione, composta da sette elementi e quattro ballerini: Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo” Ferrara (basso), Saverio Giuliano (sassofono) e Stella Manfredi (violino).

La data prodotta da Promomusic Italia, sarà un’esperienza unica e porterà dal vivo uno show che riassume al meglio tutta l’energia e lo stile che da sempre contraddistinguono uno dei rapper più amati e poliedrici del panorama musicale.

Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it (www.ticketone.it/artist/clementino/) e nei punti vendita e di prevendita autorizzati.

Come nello stile inconfondibile del giudice di ‘The Voice Italia’, lo show sarà un concentrato di colori, sfumature, costumi spettacolari e grande interazione con il pubblico. In scaletta anche sorprendenti cover dei classici della musica italiana e internazionale, in un viaggio che fonde rap, cantautorato, teatro e spettacolo a 360°. Eclettico e poliedrico come pochi, alterna la sua carriera artistica con quella televisiva, dopo il successo dello show musicale ‘Suzuki Jukebox – La notte delle hit’ in onda su Rai1, è tornato nel ruolo di coach a ‘The Voice Senior’, mentre nel 2026 con la versione Kids.

Clemente Maccaro, in arte Clementino, è un maestro cerimoniere per eccellenza, capace di arrivare trasversalmente a qualsiasi tipo di ascoltatore, grazie a una spiccata attitudine underground che riesce a fondersi perfettamente alla sua verve da showman. Un unicum nel panorama musicale italiano, un marchio di fabbrica riconosciuto e stimato da pubblico, critica e colleghi, nato da un mix esplosivo di punch line, comedy e intrattenimento.

