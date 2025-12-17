MARCO MASINI nel 2026 torna a emozionare il suo pubblico con 5 date

Share

Marco Masini – ph.SteBrovetto

Il 2026 per MARCO MASINI si preannuncia intenso e all’insegna di appuntamenti speciali da condividere insieme al suo pubblico con 5 DATE EVENTO NEI PALASPORT: il 3 novembre all’Unipol Forum di MILANO, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, il 7 novembre al Kioene Arena di PADOVA, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di ROMA e il 14 novembre al Pala Partenope di NAPOLI.

La notizia arriva subito dopo la conclusione del tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”, che tra luglio e dicembre di quest’anno ha portato l’artista sui palchi di tutta Italia. Il grande successo di questi concerti ha suggellato le celebrazioni di tre importanti anniversari dell’amato cantautore: i 35 anni di carriera, i 35 anni dall’album di debutto “Marco Masini” e i 30 anni dall’uscita di “Il Cielo della Vergine”.

I biglietti per i 5 concerti nel 2026 sono disponibili da oggi, mercoledì 17 dicembre, in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 16.00 e da domani, giovedì 18 dicembre, a partire dalle ore 12.00 su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Fedez & Masini al 76° Festival di Sanremo partecipano con il brano “MALE NECESSARIO” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy).

Un atteso ritorno sul palco del Teatro Ariston dopo il successo dello scorso anno, quando la loro reinterpretazione di “Bella Stronza” conquistò il terzo posto nella serata dei duetti.

L’incontro tra due generazioni e percorsi musicali diversi aveva acceso l’interesse degli appassionati, grazie a una versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana.

Queste le date di Marco Masini Palasport, prodotti e organizzati da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music:

3 novembre 2026 – MILANO, UNIPOL FORUM

4 novembre 2026 – FIRENZE, NELSON MANDELA FORUM

7 novembre 2026 – PADOVA, KIOENE ARENA

13 novembre 2026 – ROMA, PALAZZO DELLO SPORT

24 novembre 2026 – NAPOLI, PALA PARTENOPE

Birindelli Auto è automotive partner del tour.

Marco Masini

Nato a Firenze il 18 settembre 1964, eredita la passione per la musica dalla famiglia della madre, dimostrando già da piccolo un certo talento nel suonare e comporre a orecchio. Nel 1986, grazie a Roberto Rosati, conosce prima Beppe Dati e poi Giancarlo Bigazzi e con questi comincia a lavorare ad alcune colonne sonore, esegue la voce guida di “Si può dare di più” (del trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi), è concertista dal vivo nella tournée di Tozzi e in quella di Raf.

Nel 1990, 35 anni fa, la svolta: Bigazzi decide di produrre Marco facendolo partecipare a Sanremo con “Disperato”, brano scritto da Marco insieme a Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati che vince la 40ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini, sempre nella sezione dedicata agli esordienti. Il singolo ottiene un ottimo riscontro di pubblico e gli segue la pubblicazione dell’album di debutto “Marco Masini” che vende oltre 800.000 copie e include, oltre a “Disperato”, “Ci vorrebbe il mare”, romantica poesia in musica con cui calca il palco del Festivalbar 1990. In questi 35 anni sono stati tanti i brani il cui successo è andato di pari passo con il rafforzarsi del legame instaurato da Marco con i suoi fan, canzoni indimenticabili come “Perché lo fai” (3° posto al Festival di Sanremo nel 1991), “Cenerentola Innamorata”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “L’uomo volante” (1° posto al Festival di Sanremo nel 2004) e tanti altri. Nel tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE’’ – che nel 2025 ha celebrato oltre ai i suoi 35 anni di carriera, i 35 anni dall’album di debutto “Marco Masini” e i 30 anni dall’album “Il Cielo della Vergine” – oltre ai brani che sono diventati amatissimi classici della musica italiana, il cantautore e cantastorie ha portato sul palcoscenico anche i brani estratti dall’ultimo progetto discografico “10 Amori” (Momy Records, Concerto / BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e disponibile in vinile, cd e sulle piattaforme digitali.

